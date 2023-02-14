أكد المفكر وعالم اللسانيات نعوم تشومسكي أن تشات جي بي تي ChatGPT، ليست سوى أداة عالية التقنية لتسريع السرقة الأدبية أساسًا، وهي وسيلة لتجنب التعلم وسلب مهاراته.

ويوجه تشومسكي انتقاده لجانب مقلق في أداة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي وهي المصادر الغامضة والمغفلة، التي يستقي منها الإجابات والتي لا تظهر وتبقى خفية ومثيرة للقلق فهي قد تكون غير دقيقة أو منحازة فضلا عن أنها ثمرة أبحاث وجهود لا تظهرها تلك الاداة بل تقدمها على عواهنها وتسلب أصحابها دون ذكر لهم.

والمعروف أن بيل غيتس وشركته مايكروسوفت ضالعة بتمويل تشات جي بي تي عبر الشركة المالكة له وهي أوبن إي أي والتي تطور أدوات عديدة للذكاء الاصطناعي وأن لبيل غيتس مصلحة مالية كبيرة في الترويج لها كما سبق أن روجت والدة بيل غيتس له لدى شركة أبي إم حين كان شابا مغمورا وقامت بتزكية عمله وبرامجه ليبدأ بفضل ذلك قصة نجاحه من دعم والدته في مجلس إدارة أي بي إم IBM له.

الخسائر والضحايا

يرى تشومسكي أن الأداة ChatGPT ، وهي النظام الذي يفهم اللغة الطبيعية ويستجيب بكلام طبيعية أي بالمثل ، والذي أثار ضجة كبيرة منذ إطلاقه قبل أقل من ثلاثة أشهر. وإذا كنت قد جربته ، فستتساءل بالتأكيد عما سيحدثه من ثورة قريبًا – أو ، ما الذي سيدمره. ويحذر تشومسكي أن التعليم ومهارات الكتابة ستكون أولى ضحاياه ويقول أنه من بين الضحايا الأوائل لـ ChatGPT ، هناك وجهة نظر مشتركة الآن وهي أن الضحية الاولى هي أشكال الكتابة التي نشأت الأجيال على ممارستها طوال فترة تعليمهم مثل كتابة المقال ورسالة التخرج ، ولا سيما مقال الطلاب الجامعيين ، والذي طالما كان يعد أساسا مركزيا للتربية الإنسانية لأجيال”. “إنها الطريقة التي نعلم بها الأطفال كيفية البحث والتفكير والكتابة. هذه التقاليد الراسخة بأكملها أصبحت على وشك الاندثار من الألف إلى الياء “.

سلب القدرة على الكتابة

إذا أصبحت ChatGPT قادرة فورا على كتابة مقال أكاديمي يبدو معقولاً حول أي موضوع معين ، فما هو المستقبل الذي سيصبح فيه حال المقال الأكاديمي نفسه. يجيب نعوم تشومسكي – المفكر وصاحب النظريات الراسخة في اللغة و الذي يمكن الاعتماد عليه للحصول على وجهات نظر حول التعليم – ويقول “على مدى سنوات ، كانت هناك برامج ساعدت الأساتذة في اكتشاف المقالات المسروقة”. “الآن سيكون الأمر أكثر صعوبة ، لأنه من الأسهل الاقتباس بالسرقة الأدبية ولكن هذا يتعلق بتأثيره التي يمكنني التفكير فيها في مجال التعليم “. ويرى أنه قد يكون لهذه الأداة فائدة في مجال ما ولكن ذلك ليس واضح الآن.” والمعروف أن الكتابة هي أكثر مهارات اللغة أهمية في التواصل وترسيخ التفكير العلمي والتسلسل المنطقي للأفكار، ولذلك في أكثر مهارات اللغة تطورا.

أهلا بالذكاء الاصطناعي فلا عودة إلى الخلف

يشبه قدوم أدوات الذكاء الاصطناعي حاليا ما جرى مع صعود الهاتف الذكي: كثير من الطلاب “يجلسون هناك ويدردشون مع شخص ما على جهاز الهاتف الذكي، وكان هناك خيارين للتعامل مع ذلك، فإما حظر أجهزة الهاتف الذكية أو اعتماد طريقة أخرى للقيام بذلك وهي جعل المادة الدراسية مثيرًة للاهتمام “. حين يحصل استخدام الطلاب للتكنولوجيا المتقدمة بشكل غريزي لتجنب التعلم، فإن ذلك هو”علامة على فشل النظام التعليمي”. إذا كان الدرس أوفحوى المحاضرة “لا يجذب الطلاب ، ولا يثير اهتمامهم ، ولا يتحدى فضولهم ، ولا يجعلهم يرغبون في التعلم ، فسيجدون سبيلا للتهرب منه. تمامًا كما فعل تشومسكي نفسه عندما استعار ملاحظات لزميل سابق في الجامعة لتفادي الدراسة لاجتياز اختبار الكيمياء في الجامعة.

تخلف معظم “القفزات” التكنولوجية آثارًا إيجابية وسلبية بعد وصولها، وإذا لم تعد كتابة المقالة في الجامعة مطلوبة فربما سيقدم الذكاء الاصطناعي خيارات أخرى لاستبدالها بشيء أكثر إثارة للاهتمام لتقييم ذكاء الطلاب.