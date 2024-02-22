تشابي ألونسو يُؤكد التزامه مع باير ليفركوزن

أكد الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أنه يركز على الحاضر مع فريقه ويرفض الحديث عن مستقبله.

ارتبط اسم ألونسو (42 عاماً) باحتمال الرحيل عن ليفركوزن في نهاية الموسم لتولي تدريب بايرن ميونيخ أو ليفربول، بعد الإعلان عن رحيل المدربين توماس توخيل ويورغن كلوب عن منصبيهما تهاية الموسم.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية مباراة فريقه أمام ماينتس في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين، قال ألونسو إنه في الوقت الحالي، “سأبقى مع ليفركوزن.. ولا يوجد شيء جديد لأصرّح به بشأن مستقبلي”.

وأضاف: “الآن أنا المدرّب هنا، هذا أمر مؤكد. بالنسبة للمستقبل ليس لديّ أي شيء جديد لأقوله، سنرى”.

وقال: “لا أشعر بالضغط.. أنا والفريق نركز على الحاضر”.

يُشار إلى أن ليفركوزن يُقدم أداءً رائعاً هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري الألماني دون أي هزيمة في جميع المسابقات.