السعودية.. تسهيل طلبات التصديق وتجديد جوازات السفر للهنود

أعلنت سفارة الهند في المملكة العربية السعودية عن تعاونها مع شركة في إف إس غلوبال، لتسهيل عملية تجديد جوازات السفر للمواطنين الهنود المقيمين في السعودية.

ويمكن للمواطنين الهنود تقديم طلبات تجديد جوازات السفر أو طلبات التصديق على المستندات وفقاً للتعليمات الواردة أدناه:

يمكن للمتقدمين اختيار الخدمة التي يحتاجونها: تجديد جواز السفر أو تصديق المستندات. إكمال نموذج طلب تجديد جواز السفر عبر الإنترنت على موقع الانترنت الخاص بالحكومة الهندية استناداً إلى الخدمة المطلوبة والمنطقة؛ طباعة وتوقيع النسخة الورقية من النموذج. إنشاء ملف شخصي على موقع في إف إس غلوبال الإلكتروني، وإنشاء خطاب تأكيد الموعد. حجز موعد لمواقع المجمعات القنصلية إلكترونياً. الوصول إلى المجمع القنصلي في الوقت المحدد مع النموذج المطبوع والمستندات المرفقة وصورة عن البريد الإلكتروني الخاص بتأكيد الموعد. ستقوم في إف إس غلوبال بمراجعة الطلب وقبول المستندات في المجمع القنصلي. وسيتلقى المتقدمون إشعارات عملية التقديم عبر البريد الإلكتروني / الرسائل النصية القصيرة “في حال الموافقة”.