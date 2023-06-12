تسهيلات للسوريين لدخول الأردن

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن مجموعة قرارات لتسهيل حضور السوريين إلى المملكة الأردنية الهاشمية حتى لو حملوا صفة لاجئ سوري في دول الخليج العربية وفي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر موقع فيسبوك: آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية.

– يتقدم المواطن السوري المقيم في إحدى الدول الأوروبية بطلب للسماح له بالدخول الى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA) مرفق به الوثائق التالية:

1- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

2- صورة عن اقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمده لا تقل عن ستة أشهر.

3- تعبئة النموذج على الموقع الالكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.

-متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7- 10 أيام عمل).

-كما يشترط ان يكون بحوزته عند القدوم على تذكرة سفر إياب وذهاب.

وزارة الداخلية:

آلية دخول السوريين (الحاصلين على وثيقة سفر أجنبية بما فيها الصادرة عن إحدى الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا… الخ)

-يتقدم المواطن السوري الحاصل على وثيقة سفر اجنبية بطلب تأشيرة دخول الى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA) مرفق به

الوثائق التالية:

1- صورة عن وثيقة السفر الأجنبية ساريه المفعول لمده لا تقل عن سته أشهر

2- صورة عن جواز سفره السوري (إن وجد)

3- تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الالكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقه السفر.

-متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-1 أيام عمل).

-كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم على تذكرة سفر إياب وذهاب.

وزارة الداخلية:

الرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في كندا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لا يحتاجون إلى موافقه مسبقة لدخول البلد إلا في حالة واحدة إذا كان المعني كان لاجئاً في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة اخرى فإنه يحتاج إلى موافقة من خلال التقديم على موقع خدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA) مرفق به الوثائق التالية:

1- صورة عن جواز السفر السوري الساري المفعول لمده لا تقل عن ثلاثة أشهر.

2- صورة عن اقامته في البلد المقيم فيه بإحدى هذه الدول ساريه المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

3- تعبئة النموذج على الموقع الكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في بجواز السفر.

-متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7 – 10 أيام عمل)

-كما يشترط ان يكون بحوزته عند القدوم على تذكره سفر اياب وذهاب.

تطور العلاقات السورية الأردنية

ذكرت صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية “تطورت هذه الخطوات في الوقت الذي استعادت فيه عمان ودمشق الاتصالات على أرفع المستويات. وسمحت الإجراءات الجديدة للمواطنين السوريين الذين لديهم أوراق ثبوتية للإقامة في دول الخليج بالحضور إلى عمان في أي وقت وبموجب وثيقة السفر ودون الحاجة لطلب تأشيرة”.

وبموجب التعليمات الجديدة والتي تظهر فيها قدر أو مساحة من المرونة تحت عنوان لم شمل العائلات السورية يمكن للسوريين المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة تعبئة نموذج خاص لأغراض الزيارة مقابل فترة إجابة وموافقة على الحضور لأغراض الزيارة والتقدم بصورة عن جواز السفر وأخرى عن وثيقة الاقامة وتذكرتي سفر على أن يجاب الطلب خلال سبعة أيام عشرة أيام.

وفسر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية هذه الإجراءات بأنها محاولة لتعزيز سياحة السوريين لأهداف عائلية عبر لم شملهم في الأردن، وذلك بعد تجربة خاضتها وزارة الداخلية خلال الاشهر الثلاثة الماضية وتم خلالها استقدام او السماح بزيارة أكثر من 40 ألف مواطن سوري أقاموا لفترة وجيزة مع عائلاتهم في عمان ثم غادروها.

انفراجة كبيرة

وصفت الصحيفة هذه الخطوات بـ “إنفراجية إلى حد كبير”، وقالت بأنها “غير مسبوقة وأعقبت الخطوات التنظيمية والتعليمات الجديدة الغاء شرط عدم الحصول على قرار إبعاد خصوصاً للسوريين المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية اي بالخارج”.

وهذه التسهيلات اتخذت بالتدريج خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية.

وتزامنت مع قرار للسلطات الاردنية بالسماح أو تسهيل إجراءات الزيارات السياحية للمواطنين السوريين المقيمين في بلادهم.

وبالتالي تسعى عمان للمساهمة في لم الشمل السوريين داخل سورية، وأقربائهم خارج سورية.