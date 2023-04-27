أشار تقرير لرويترز إلى مبادرة في أستراليا أعلن عنها يوم الخميس بهدف إصلاح نظام الهجرة لتسريع دخول المهاجرين ذوي المهارات إلى البلاد وتمهيد الطريق للحصول على الإقامة الدائمة بهدف سد النقص في أعداد الموظفين في آلاف الوظائف الشاغرة.

قالت وزيرة الداخلية الأسترالية ، كلير أونيل إن النظام الحالي المستخدم لاختيار المهاجرين من أصحاب المهارات باختبار النقاط – سيتم تعديله لتحديد الأشخاص ذوي المهارات الصحيحة التي تحدد الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الأسترالي.

وقالت أونيل في خطاب في نادي الصحافة الوطني إن”نظام الهجرة لدينا … معطل. إنه يخذل شركاتنا ويخذل المهاجرين أنفسهم. والأهم من ذلك أنه يخذل الأستراليين و لا يمكن أن يستمر ذلك”.

نادي الصحافة. كانت أستراليا تتنافس مع دول مماثلة ، مثل كندا وألمانيا ، لجذب المزيد من المهاجرين المهرة ، مع زيادة الطلب الذي تفاقم بسبب شيخوخة السكان.

قالت الحكومة إن عملية التأشيرة للمهنيين ذوي المهارات العالية ستصبح أسرع وأسهل ، بينما سيتم اتخاذ خطوات للاحتفاظ بالطلاب الدوليين.

وقالت أونيل إن حاملة تأشيرات العمالة الماهرة المؤقتة الذين حُرموا حتى من فرصة التقدم للحصول على الإقامة الدائمة ، سيتمكنون من القيام بذلك بحلول نهاية هذا العام.

وفي سبتمبر / أيلول ، رفعت أستراليا عدد المهاجرين الدائمين إلى 195 ألفًا للعام بزيادة قدرها 35 ألفًا ، لمساعدة الشركات التي تكافح نقصًا واسعًا في الموظفين وتعهدت بالمزيد من الموظفين والأموال لتسريع معالجة التأشيرات.

اعتبارًا من 1 يوليو ، قالت الحكومة إنها سترفع عتبة أجور المهاجرين للعمال المهرة المؤقتين إلى 70 ألف دولار أسترالي (46250 دولارًا أمريكيًا) من 53900 دولارًا أستراليًا ، وهي مجمدة عند نفس المستوى منذ 2013. قالت الحكومة إن حوالي 90 ٪ من جميع الوظائف بدوام كامل في أستراليا يتم دفع أجورها الآن أكثر من الحد الحالي ، مما يؤدي إلى استغلال العمال المهاجرين.