تسهيلات ائتمانية للمستثمرين الزراعيين في السعودية

وقّع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية تعاونٍ مع بنك البلاد، في مجالِ تقديم تسهيلاتٍ ائتمانيةٍ لعملاء الصندوق من خلال دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وتقديم خيارات جديدة للتمويل المقدم للمستثمرين في القطاع الزراعي، وذلك ضمن برنامج الصندوق للتمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية، وعلى هامش مؤتمر القطاع المالي 2023 الذي نظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، وهم وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور الصندوق في الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، واستحداث خيارات جديدة لتقديم التمويل لعملاء الصندوق بالتعاون مع بنك البلاد من خلال الحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية، وتمكين المصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول للمساهمة في تمويل أنشطة القطاع الزراعي عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة، إضافةً إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما عبر سد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الصندوق والبنوك التجارية بهدف تحقيق التعاون والشراكة في مجال الخدمات المصرفية المتطورة، وتلبية احتياجات القطاع الزراعي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية بالمملكة، إضافة إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

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