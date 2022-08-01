فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تسليم وحدات سكنية في 21 مشروعاً بالمملكة

فادي طنّوس by فادي طنّوس

بدأ الاثنين تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من برنامج “سكني” في تسع مدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلاً عن “سكني” إن الوحدات المذكورة هي ضمن 21 مشروعاً سكنياً قيد الانشاء في خمس مناطق هي الرياض، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير.

وأشار بيان للبرنامج التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن تسليم الوحدات السكنية يأتي في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، وسعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030، وأكد أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت.

وأوضح البرنامج بأن مشاريع المنطقة الشرقية هي الأعلى من حيث البدء بالتسليمات، حيث شملت 7 مشاريع توزعت في مدن الدمام والهفوف والقطيف، يليها مشاريع منطقة الرياض بـ 6 مشاريع، بينما جرى البدء بالتسليم في 5 مشاريع في منطقة مكة المكرمة توزعت في مدن مكة وجدة والطائف، فيما جرى البدء بالتسليم في مشروعين في منطقة عسير، ومشروعاً واحداً في منطقة المدينة المنورة.

وبين “سكني” بأن هذه التسليمات تمت بعد متابعة وإشراف من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” الذي يقوم بدوره بالإشراف ومتابعة التزام المطور بالعقد والمواصفات والمقاييس والاشتراطات في إنشاء الوحدة السكنية وضمان تسليمها بما يتوافق مع رغبات وتطلعات المستفيدين. ويتيح موقع وتطبيق “سكني” 119 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.

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