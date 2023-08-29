مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الوطنية للإسكان تبدأ بتسليم الوحدات السكنية لـ”بوفارديا سيتي جدة”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن اكتمال مراحل مشروع بوفارديا سيتي والعمل على تسليم جميع الوحدات السكنية للملاك خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

ويعد المشروع أحد مشاريع ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة، الذي يأتي بالشراكة مع شركة الديار العربية.

ويتضمن المشروع 2542 شقة سكنية تم تسليمها للملاك بعد إطلاق التيار الكهربائي في كامل المشروع، حيث يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 556.261 ألف متر مربع شمال مطار عروس البحر الأحمر وبالقرب من مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب الجوهرة.

وجرى الإعلان عن المشروع وإطلاق البيع في الربع الأول من عام 2019 وتم البدء بتنفيذ أعمال التشييد والبناء في أواخر عام 2019، ووصل معدل إنجاز المشروع إلى نحو 95% في أكتوبر من عام 2022 وجرى تسليم أغلب الوحدات، وسيتم استكمال أعمال تسليم الوحدات لكافة المستفيدين خلال شهر أغسطس من العام الحالي 2023، ضمن خطط وإستراتيجيات الشركة في تسريع وتيرة تسليم المساكن وفق “وكالة الأنباء السعودية”.

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