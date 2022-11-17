تسلا مهددة بسحب سياراتها بعد وصول أعداد الوفيات إلى 16 بميزة القيادة المساعدة

توفي شخصان آخران باستخدام ميزة القيادة الذاتية Autopilot في سيارات تسلا – ليصل إجمالي الوفيات إلى 16 منذ يونيو 2021، فيما تخضع 830 ألف سيارة للمراقبة قيد التحقيق الذي قد يؤدي إلى استدعاءها. وكشفت تسلا أنها أبلغت هيئة تنظيم السلامة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- عن وقوع حادثتين تسببتا بوفاتين جديدتين في سيارات طراز “3” و ترتبط الحوادث باستخدام أنظمة مساعدة السائق، بحسب البيانات الحكومية الصادرة والتي نقلها تقرير لرويترز. وبدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة “إن إتش تي إس إيه” (NHTSA) في يونيو/حزيران الماضي في نشر البيانات المقدمة من صانعي السيارات بشأن تقارير الحوادث المرتبطة بأنظمة مساعدة السائق advanced driver assistance systems (ADAS)) مثل القيادة الآلية في سيارات تسلا.

ميزة القيادة الذاتية

حادثين مميتين جديدين بسبب أخطاء أنظمة مساعدة السائق الآلية

16 حالة وفاة من يونيو 2021 .

الطرز المشكوك بسلامتها موديل 3.

نتيج التحقيق ستحسم احتمال سحب السيارات لإصلاح عيوب فيها.

تأتي الأرقام كجزء من الإصدار العام الثالث للبيانات التي تم جمعها حول الحوادث التي تنطوي على القيادة الآلية من المستوى 2 بموجب القرار الرسمي حول رصد الحوادث من الهيئة التنظيمية.