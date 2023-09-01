تسلا تكشف النقاب عن النسخة المحدثة من موديل 3

اماطت شركة “تسلا” اللثام عن أول طراز محدث من سيارتها الشهيرة “موديل 3″، بمظهر أكثر أناقة ومدى أطول، ولكن بسعر أعلى من المتوقع في الصين، حيث تتعرض شركة تصنيع السيارات الكهربائية لضغوط متزايدة من المنافسين المحليين، وفقاً لوكالة “بلومبرغ“.

يبلغ مدى النسخة الجديدة للسيارة العائلية ذات الأبواب الأربعة، 606 كيلومترات (377 ميلاً) من دون الاضطرار إلى شحنها، وسيبدأ سعرها من 259900 يوان (35800 دولار) في أكبر اقتصاد في آسيا، وهو يزيد بنسبة 12% عن الإصدار الأقدم، الذي كان يُباع بسعر يبدأ من 231900 يوان، ويبلغ مداه 556 كيلومتراً.

غيّرت “تسلا” التصميم الخارجي والأضواء لإضفاء مظهر رياضي، وحدّثت نظام التعليق، وأضافت شاشة لركاب المقاعد الخلفية. وأتاحت الشركة النموذج الجديد في جميع مواقع الطلب في الصين وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا، ولكنه ليس متوفراً في السوق الأميركية.

تهديد متزايد

كان المحللون يبحثون في الصين عن سعر أقل يمكن أن يساعد الشركة في الدفاع عن مكانتها الرائدة في مجال السيارات الكهربائية التي تتعرض لتهديد متزايد من المنافسين المحليين، مثل شركة “بي واي دي”، التي تهدف إلى بيع 3 ملايين سيارة هذا العام، و”إكس بنغ” التي تعمل على توسيع تشكيلاتها، بسيارات مصممة خصيصاً لتناسب الأذواق المحلية، وشركة “نيو”.

انخفضت التسليمات من مصنع “تسلا” في شنغهاي إلى أدنى مستوى هذا العام في تموز/يوليو. ومنذ ذلك الحين، بدأت الشركة بتخفيض الأسعار بشكل أكبر، مما أثار المخاوف من جبهة جديدة في حرب الأسعار المؤلمة التي أدت إلى تآكل هوامش الربح.

في الوقت نفسه، يبلغ سعر سيارة “تسلا” الرياضية متعددة الاستخدامات “موديل واي”، وهي سيارة كهربائية أكبر وأكثر اتساعاً، ويمكنها قطع 545 كيلومتراً من دون الاضطرار لشحنها، نحو 263900 يوان في الصين، أي أعلى بحوالي 550 دولاراً فقط من “موديل 3” الحالي.

وقال بيل روسو، المدير التنفيذي السابق لشركة “كرايسلر”، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أوتوموبيليتي ليميتيد”، وهي شركة استشارية مقرها شنغهاي: “لقد اكتشفت (تسلا) أن فوزها في سوق السيارات الكهربائية شديدة التنافسية في الصين، يتطلب أن تتسابق بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم”.

أضاف أن بيع نموذج لم يتم تحديثه منذ 6 سنوات في مثل هذه السوق، “يعادل شراء هاتف (أيفون) قديم”، مضيفاً أن “الحفاظ على سعر أعلى للإصدار الجديد والاستمرار في بيع كميات كبيرة سيكون صعباً للغاية”. إذا لم تكن الأحدث والأعظم؛ فتخفيضات الأسعار ستبقى سلاحك الوحيد”.

كشف إيلون ماسك لأول مرة عن “موديل 3” في آذار/مارس 2016 وسط ضجة كبيرة، لكنه واجه عدة أشهر من “جحيم الإنتاج”؛ إذ كانت الشركة تكافح لزيادة الإنتاج في عام 2018.