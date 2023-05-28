تسلا تطيح بـ تويوتا وتصبح أول سيارة كهربائية تحمل لقب أكثر السيارات مبيعا في العالم

أصبحت تسلا سيارة الكهربائية (Tesla Model Y) الآن السيارة الأكثر مبيعًا في العالم ، حيث تفوقت على تويوتا كورولا لتخطف اللقب. و كشفت بيانات جديدة من جاتو داينامكس JATO Dynamics أنه في الربع الأول من عام 2023 ، أصبحت تسلا موديل واي السيارة الأكثر مبيعًا في العالم ، حيث بيع منها 267200 سيارة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، متجاوزة مبيعات تويوتا كورولا التي بلغت 256400. هذا ما تنبأ به إيلون ماسك رئيس تسلا قبل بضع سنوات حتى قبل إطلاق السيارة والآن تحقق السيارة توقعات الشركة السابقة بأن الطلب قد يصل إلى مليون وحدة سنويًا.

وتفوقت تسلا في المبيعات رغم أن سعر موديل Y تسلا 2023 هو 47490 دولارًا ، بينما يبدأ سعر تويوتا من 21550 دولارًا.

تعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي تحصل فيها سيارة كهربائية على هذا اللقب.

وتكشف البيانات التي جمعها محلل معطيات مبيعات السيارت JATO Dynamics بعد أن احتكرت تويوتا كورولا لقب الأكثر مبيعاً في العالم بلا منازع لعشرات السنوات. وكانت كورولا بالفعل سيارة مفضلة عالميًا، بمبيعات قياسية في كل ركن من أركان العالم ، من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى آسيا. ويعد وصول تسلا لهذه الأرقام محطة فارقة ابشر بعصر جديد تتربع فيه السيارات الكهربائية في المركز الأول في مبيعات السيارات العالمية.

يذكر أن شركة تسلا باعت حوالي 1.3 مليون سيارة كهربائية سنة 2022، وهو مستوى قياسي يمثل ارتفاعاً بنسبة 40 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، لكنه أدنى من التوقعات التي أظهرتها الشركة نفسها وبورصة وول ستريت. وكانت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك حددت لنفسها هدفا برفع مبيعاتها بمعدل 50 بالمئة سنوياً على المدى الطويل.