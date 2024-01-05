تسلا تستدعي 1.62 مليون سيارة لتصليحها في الصين

بدأت شركة “تسلا” الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية باستدعاء 1.62 مليون سيارة، من طرازات مختلفة في الصين هدف تصليحها.

وكانت تسلا أقدمت على خطوة مماثلة مرتين خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي في الولايات المتحدة، إذ استدعت أكثر من مليوني سيارة لتثبيت إجراءات حماية جديدة في نظام السائق الآلي، بعد مخاوف تتعلق بالسلامة أشارت إليها هيئة منظمة اتحادية.

وبحسب الهيئة الوطنية المنظمة للسوق في الصين (SAMR) فإن تسلا ستقوم بتصليح المشكلات التي طرأت على السيارات وتحديث أنظمتها عن بعد.

وتأتي هذه الخطوة التي تقوم بها الشركة الأميركية بناء على اللوائح المعتمدة في الصين.

وقالت الهيئة إن بعض هذه السيارات من طرازي “إس” و”إكس” المستوردين بالإضافة إلى سيارات صينية الصنع من طرازي “3” و”واي” المصنوعة في الفترة من 2014 إلى 2023.

كما ستقوم تسلا بإجراء تحديثات للبرامج لقرابة 7538 سيارة من طرازي “إس” و”إكس” لتصليح مشكلة تصيب الأبواب في حالة حصول حادث.

كما استدعت الشركة ما يزيد قليلا على 120 ألف سيارة من طرازي “إس” و”إكس” في الولايات المتحدة، بسبب خطر فتح الأبواب في حالة وقوع حوادث.