للمرة الثانية في 2023.. تسلا تخفض أسعار سياراتها

قالت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها إن شركة “تسلا” خفضت أسعار بيع سياراتها طراز “S” السيدان والطراز الرياضي متعدد الاستخدامات “X” في الولايات المتحدة في وقت متأخر من ليلة الأحد بمقدار 5 آلاف دولار و10 آلاف دولار على التوالي سعياً من الشركة إلى تعزيز الطلب في الشهر الأخير من الربع.

يبلغ سعر موديل السيارة طراز “S” بمحرك الدفع الرباعي الآن 89,990 دولاراً، بانخفاض 5.2% من 94,990 دولاراً، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت. ووصل سعر طراز “إس بليد” (S Plaid) الآن 109,990 دولاراً، بانخفاض 4.3% من 114,990 دولاراً.

وتراجع سعر إصدار طراز “X” لمحرك الدفع الرباعي إلى 99,990 دولاراً، بانخفاض 9.1% من 109,990 دولاراً. وهبط سعر طراز “إكس بليد” (X Plaid) 8.3%، ليصل إلى 109,990 دولاراً، مقارنة بسعره السابق 119،990 دولاراً.

كيف حصلت التخفيضات على تسلا؟

الطراز السعر في 5 آذار/مارس 2023 السعر في 13 كانون الثاني/يناير 2023 السعر قبل 13 كانون الثاني/يناير 2023 نسبة الخفض السعري الأخير طراز “إس” 89,990 دولار 94,990 دولار 104,990 دولار -5.2% طراز “إس بليد” 109,990 دولار 114,990 دولار 135,990 دولار -4.3% طراز “إكس” 99,990 دولار 109,990 دولار 120,990 دولار -9.1% طراز “إكس بليد” 109,990 دولار 119,990 دولار 138,990 دولار -8.3%

تبيع “تسلا” سياراتها إلى المستهلكين مباشرة، وغالباً ما تعدّل أسعارها. تأتي التحركات الأخيرة على الرغم من أن الشركة خفضت الأسعار بشكل كبير في يناير في محاولة واسعة لتعزيز المبيعات.

في اجتماع الشركة مع المستثمرين في الأول من آذار/مارس، الذي أُقيم في مصنع “تسلا” في أوستن، تكساس، أكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك وقادة آخرون على التركيز على كفاءة التصنيع وخفض التكاليف.

قال ماسك: “رغبة المستهلكين في امتلاك سيارة (تسلا) مرتفعة للغاية.. والعامل المحدد هو قدرتهم على الدفع في مقابلها”.