قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إنه تمت مناقشة الجسر الموازي لجسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرينية وآلية تسريع وتيرة العمل لإنجاز هذا المشروع الذي يتضمن كذلك ربط سكك حديدية بين المملكتين.

وجاءت تصريحات “الفالح” خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الثالث الذي جرى أمس الأحد في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف “الفالح”، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، إنه تم تخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين، يستهدف استثمار نحو خمسة مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذا الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي والبحريني، إضافة إلى وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة، ذات جدوى اقتصادية في البلدين.

وكان وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد توقع في العام 2019 إتمام مشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد مع السعودية، خلال فترة سبع سنوات مقبلة، منها خمس سنوات للإنشاءات لجسر بطول 25 كيلومتراً، وسنتان للأمور الاستشارية، موضحاً أن هذه التقديرات تعتمد بشكل كبير على رأي الخبراء والفنيين لهذا الجسر.

وقال الوزير في تصريحات صحافية إن هذا المشروع يعد انتقالاً إلى “مرحلة جديدة، ونقوم في الوقت الحالي، بالإعداد لوضع الدراسات والمواصفات البنائية من قبل الخبراء والجهات الاستشارية، ومن بعدها سيكون الطرح للمطورين بقيمة مقدرة 11 مليار ريال”.

وأضاف أن هذا المشروع “يحتاج الكثير من الدراسة والوقت لمراجعة العطاءات من تحالفات عالمية، ونتمنى أن ينجز ذلك في فترة سنتين مقبلتين، ويجري من بعدها تعيين المطور لجسر الملك حمد الموازي، وربط سكة حديد بين البحرين والسعودية وهذا يضيف للعلاقات الكبيرة والتاريخية بين البلدين”.

وقال إن جسر الملك فهد، القائم حالياً بين البلدين، تنمو عليه الحركة بنسبة 6 بالمئة سنوياً، “بمعنى أنه وخلال فترة 8 سنوات مقبلة، سيكون الجسر قد وصل إلى طاقته الاستيعابية بشكل كامل”.

واعتبر أن الجسر الجديد، سيكون مهماً حتى يبقى مستوى الخدمة، ويعزز الخدمات التجارية، وضمان عدم تأثرها، واستيعاب الزيادة والنمو المستمرين، بما يعود بالنفع على الشركات في السعودية والبحرين.