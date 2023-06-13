تسريع حركة المرور للقادمين من دبي في مدخل الشارقة بمسار جديد 

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، انجاز مشروع استحداث مسار جديد على جسر النهدة في الإمارة باتجاه ميدان التعاون، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز السلاسة والانسيابية لحركة المركبات، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية. ويساهم المسار الجديد بتخفيف ازدحام السيارات القادمة من دبي والاماكن الاخرى.

وقال المهندس حمد الحوسني، من هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، أن المسار الجديد نفذ بطول 500 متر، وبعرض 3.65 متر، لافتاً إلى أن المشروع من شأنه تخفيف ازدحام المركبات المتجهة نحو ميدان التعاون، مبيناً أنه بعد اكتمال المشروع وفتح المسار الجديد أمام حركة المركبات، سُجل ارتفاع نسبي للطاقة الاستيعابية للمركبات على الطريق، وانسيابية ملحوظة في حركة المركبات، الأمر الذي تسعى الهيئة إلى الوصول إليه بتنفيذ حزمة من مشاريع التحسينات المرورية على مستوى الإمارة.

وتعمل الهيئة على تنفيذ حزمة من مشاريع الطرق الخدمية والتحسينات المرورية، لضمان تحقيق أعلى مستويات رضا مرتادي الطرق، بما يضمن بيئة مرورية آمنة للمركبات على الطرقات، وإيجاد حلول جذرية للازدحامات على الطرق الحيوية بالإمارة.

في إطار جهود #هيئة_الطرق_المواصلات المستمرة لتحسين انسيابية حركة المركبات في شوارع و طرق الإمارة، تم انجاز أعمال التحسينات المرورية في جسر النهدة بإضافة مسار جديد على الجسر بطول 500 متر، بهدف تخفيف الازدحام المروري على ميدان التعاون. pic.twitter.com/WgqmubsHgN — هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة (@RTA_Shj) June 12, 2023

وفي وقت سابق أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع التحسينات المروية على شارع الاتحاد، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية للقادمين من إمارة دبي باتجاه إمارة الشارقة، وتضمن المشروع إضافة مسار بطول 600 متر وربطه بجسر الخلفاء الراشدين، كما نفذت الهيئة أعمال تعديل أرصفة الطرق الخدمية، وإضافة مواقف طولية، وتأتي مشاريع التحسينات المرورية استجابةً لتطلعات مرتادي الطرق من البنى التحتية، ومواكبةً للنمو السكاني الذي تشهده إمارة الشارقة.