تسريع حركة المرور بين دبي والشارقة بطريق جديد

أعلنت الهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنها أنجزت مشروع التحسينات المروية على شارع الاتحاد، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية للقادمين من إمارة دبي باتجاه إمارة الشارقة، وتضمن المشروع إضافة مسار بطول 600 متر وربطه بجسر الخلفاء الراشدين، كما نفذت الهيئة أعمال تعديل أرصفة الطرق الخدمية، وإضافة مواقف طولية، وتأتي مشاريع التحسينات المرورية استجابةً لتطلعات مرتادي الطرق من البنى التحتية، ومواكبةً للنمو السكاني الذي تشهده إمارة الشارقة.

يذكر أن هيئة طرق دبي قامت مؤخرا بفتح مخرج الممزر في شارع الاتحاد لتتيح سرعة الوصول إلى جسر انفينيتي، وكان مخرج الممزر يقتصر على سيارات الأجرة والحافلات لكنه أصبح متاحا حاليا لجميع المركبات.