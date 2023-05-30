سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تسريع حركة المرور بين دبي والشارقة بطريق جديد

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت الهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنها أنجزت مشروع التحسينات المروية على شارع الاتحاد، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية للقادمين من إمارة دبي باتجاه إمارة الشارقة، وتضمن المشروع إضافة مسار بطول 600 متر وربطه بجسر الخلفاء الراشدين، كما نفذت الهيئة أعمال تعديل أرصفة الطرق الخدمية، وإضافة مواقف طولية، وتأتي مشاريع التحسينات المرورية استجابةً لتطلعات مرتادي الطرق من البنى التحتية، ومواكبةً للنمو السكاني الذي تشهده إمارة الشارقة.

يذكر أن هيئة طرق دبي قامت مؤخرا بفتح مخرج الممزر في شارع الاتحاد لتتيح سرعة الوصول إلى جسر انفينيتي، وكان مخرج الممزر يقتصر على سيارات الأجرة والحافلات لكنه أصبح متاحا حاليا لجميع المركبات.

دبي، تسريع حركة المرور بافتتاح جسرين ونفق بطاقة 27 الف سيارة بالساعة
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...