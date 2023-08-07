تسريح 80% من موظفي بنك عالمي

يتجه بنك يو بي إس (UBS )، إلى تسريح نحو 80% من موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك كريدي سويس في هونج كونج بعد استحواذ يو بي اس على كريدي سويس.

وتأتي التخفيضات في أعداد الموظفين بعد أن استكمل (يو بي إس) صفقة مدعومة من الحكومة السويسرية لشراء كريدي سويس في يونيو الماضي. ومنذ الإعلان عن الصفقة، أوضح (يو بي إس) أنه سيقلل من المخاطر في العمليات المصرفية الاستثمارية لبنك كريدي سويس.

وكجزء من ذلك، سرح (يو بي إس) موظفين من بنك كريدي سويس في نيويورك الأسبوع الماضي، وقال المصدر إنه قرر أيضاً إغلاق مكتب في هيوستن.

ويتوقع المشاركون في السوق أن تقدم مجموعة (يو بي إس) مزيداً من التفاصيل في وقت لاحق من هذا الشهر حول خططها للتكامل. وتشير أهدافها ومؤشراتها من المطلعين والمحللين إلى أنها قد تبحث في خفض حوالي ثلث القوة العاملة العالمية للمجموعة المدمجة.