تسريح 316 ألف موظف في شركات التكنولوجيا منذ 2022

تسارعت التخفيضات الجماعية للوظائف في الشركات التكنولوجية والناشئة في مختلف أنحاء العالم، ليبلغ عدد الموظفين الذين تم تسريحهم بين 2022 وأول شهر من 2023 حوالى 316193 موظفاً، منهم 241176 موظفاً تم تسريحهم في عام 2022 و 75017 موظفاً منذ بداية 2023، وفق بيانات “ترو آب” المتخصصة في تتبع تسريح الموظفين.

وشهد العام الماضي 1535 عملية تسريح لموظفين في الشركات التكنولوجية والناشئة، فيما تم تسجيل 214 عملية تسريح منذ بداية العام الجاري.

وكانت أكبر التسريحات لدى الشركات التالية:

أمازون : 18 ألف موظف (6% من عدد موظفي الشركة).

بايتيدنس : 13 ألف موظف (10% من عدد موظفي الشركة).

غوغل : 12 أـلف موظف (6% من عدد موظفي الشركة).

ميتا : 11 ألف موظف (13% من عدد موظفي الشركة).

مايكروسوفت : 10 آلاف موظف (5% من عدد موظفي الشركة).

سيلزفورس : 7 آلاف موظف (10% من عدد موظفي الشركة).