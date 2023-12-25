تسريح موظفي هايبر لووب ون مع إغلاق الشركة وبيع أصولها

كشفت شركة هايبر لووب ون التي سعت وراء تطوير نظام النقل Hyperloop، أنها ستغلق أبوابها وتسرح موظفيها هذا الأسبوع، رغم أنها جمعت 450 مليون دولار من رأس المال الاستثماري منذ تأسيسها في 2014.

ويوم الخميس الماضي، 21 ديسمبر 2023، ذكرت بلومبرغ أن هايبرلوب ستتوقف وتغلق عملياتها، ويرجع ذلك أساسًا إلى فشلها في تأمين أي عقود لبناء نظام هايبرلوب ، إلى جانب بيع أصولها وتسريح الموظفين المتبقين. كما أغلقت الشركة مكتبها في لوس أنجلوس. وتم إبلاغ الموطفين المتبقين، المكلفين بالإشراف على بيع الأصول، أن عملهم سينتهي في 31 ديسمبر.

الشركة التي تأسست بناءً على بحث استكشافي نشره إيلون ماسك في عام 2012، فشلت في الحصول على أي عقود لإنشاء أنظمة هايبرلوب، على الرغم من الضجيج حول ما اعتبره الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في ذلك الوقت من أنها ستبني نظام نقل سيكون جديدا كليا.’

قال ماسك في ورقته البيضاء لعام 2012 إن الهايبرلوب كان من الممكن أن يكون “الحل الصحيح لحالة معينة من المدن ذات حركة المرور العالية والتي تبعد عن بعضها حوالي 1500 كيلومتر أو 900 ميل”.

لقد طرح الفكرة في ذلك الوقت لتنافس مشروع كلفته 128 مليار دولار كان من المقرر أن تنفقه كاليفورنيا على نظام السكك الحديدية عالية السرعة الذي يربط بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.