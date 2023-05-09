تسريح مراسلة الشرق الأوسط بأكبر شبكة تلفزيونية بعد إقالة مديرها بتهمة تحرش جنسي

أشارت صحيفة نيويورك تايمز أن شبكة سي إن بي سي أكبر شبكة تلفزيونية أمريكية، انهت عمل المذيعة هادلي غامبل التي تسببت شكوى بالتحرش الجنسي تقدمت بها ضد الرئيس التنفيذي السابق، بإقالته الشهر الماضي .

وقالت الشبكة في بيان : “أعلنت سي إن بي سي اليوم أن هادلي غامبل ، المذيعة وكبير المراسلين الدوليين ، ستترك الشبكة”. “غامبل كانت صحفية مميزة لأكثر من عقد من الزمان في قناة CNBC ، حيث قامت بمهام واضحة للغاية وصعبة ، وطوّرت خبرة عميقة في الشرق الأوسط وخارجه. أدت مبادرتها وقيادتها إلى إجراء مقابلات قيمة مع العديد من القادة السياسيين في العالم. نتمنى لها كل النجاح في مساعيها المستقبلية “. توصلت قناة سي إن بي سي وغامبل إلى اتفاق بمغادرة الشركة ، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على القرار، رفض الشخص تقديم التفاصيل.

وأقيل جيف شل، الرئيس التنفيذي لشركة “إن بي سي يونيفرسال” بعد تحقيق أجرته جهة خارجية تبين فيه تورطه في سلوك شائن تمثل “بعلاقة غير لائقة مع موظفة في الشركة” وكان شل قد خلف سلفه رون ماير الذي سبق وأن أقيل بسبب علاقة مع ممثلة، و قاد ماير ان بي سي يونيفرسال من عام 1995 إلى عام 2013 ، عندما تم استبداله بجيف شل ، الذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي وقتها.