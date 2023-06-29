تسريح كل كتاب وصحافيي ناشونال جيوغرافيك

سرحت مجلة “ناشيونال جيوجرافيك” كل كتابها، بهدف تجميع المجلة الحائزة على العديد من الجوائز من قبل فرسق من المحررين والعاملين المستقلين.

والتسريح شمل 19 من طاقم التحرير في المجلة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أنه تم إخطار الطاقم بقرار التسريح في نيسان/ أبريل الماضي. وتسريح العاملين هو الأحدث في سلسلة من خفض العاملين في مجال التكنولوجيا والإعلام هذا العام. وقام الكتاب أنفسهم بنشر خبر التسريح عبر تويتر، مع التركيز على العمل الرائع الذي قاموا به. وقال الكاتب البارز في مجلة ناشيونال جيوجرافيك كريج ويلش، عبر تويتر، “تقوم ناشيونال جيوجرافيك بتسريح جميع كتابها. لقد كنت محظوظا للغاية. لقد عملت مع صحفيين رائعين وسردت قصصا مهمة وعالمية. لقد كان شرفا لي.”

وأضاف ويلش “ناشيونال جيوجرافيك تسرح كتابها، بمن فيهم أنا”. وقال ويلش “لقد كانت خمس سنوات رائعة. فخور جدا بالعمل الذي قمت به أنا وزملائي هنا.

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Today I'm celebrating my last day @NatGeo – it's def been a fascinating 2 and a half years working with some of the most talented editors, writers photographers, storytellers of the world. I've been so lucky to have worked on the #OverheardNatGeo podcast with such an amazing team pic.twitter.com/VrV3xigCg9 — Eli Chen 陳歆 (@StoriesByEli) June 27, 2023

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن مجلة “ناشيونال جيوجرافيك” التي استحوذت عليها شركة “والت ديزني” في عام 2019، شهدت عددا كبيرا من التخفيضات في الوظائف على مدى السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك تسريح غير مسبوق لستة من كبار المحررين في أيلول/ سبتمبر الماضي. وقامت منظمة “ناشيونال جيوجرافيك” الأمريكية بتأسيس المجلة في عام 1888، وتم بيع المجلة لشركة “تونتي فرست سينتشوري فوكس” في عام .2015 وقد استحوذت شركة “والت ديزني” على حصة الأغلبية في المجلة عندما اشترتها شركة “تونتي فرست سينتشوري فوكس”، التي يديرها روبرت مردوخ، مقابل 71 مليار دولار في عام .2019 وقبل شراء شركة “تونتي فرست سينتشوري فوكس” للمجلة، استغنت الشركة الأم للمجلة عن 200 موظف، أو 9?? من موظفيها.