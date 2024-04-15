فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العمل

تسريح أكثر من 10 بالمئة من موظفي تسلا

قرابة 14000 موظف سيتم تسريحهم على مستوى العالم في شركة تسلا

فريق التحرير by فريق التحرير
تسلا

تراجعت أسهم تسلا في ساعات التداول المبكرة قبل السوق في نيويورك بعد أن أشار تقرير إلى رسالة بريد إلكتروني داخلي تم إرسالها ضمن الشركة توضح بالتفصيل عمليات تسريح الموظفين في الشركة والتي تصل إلى أكثر من 10٪ من قوتها العاملة العالمية.

يزعم التقرير أن إيلون ماسك أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يشرح فيه “ازدواجية الأدوار والوظائف الوظيفية في أقسام معينة” باعتباره السبب الرئيسي لتسريح الموظفين ، والذي قد يؤثر على ما يصل إلى 14000 موظف بدواعي خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية..

ظهرت بوادر جولة جديدة من عمليات التسريح لدى تسلا خلال الأشهر القليلة الماضية، حين طلبت الشركة من المديرين تحديد أعضاء الفريق المهمين، وأوقفت بعض مكافآت الأسهم مؤقتًا بينما ألغت المراجعات السنوية لبعض الموظفين، كما خفضت الإنتاج في مصنع غيغافاكتوري في شنغهاي.

ونقل التقرير نص الرسالة التي يقول فيها ماسك أن الشركة تعمل على تطوير بعض التقنيات الأكثر ثورية في مجال السيارات والطاقة والذكاء الاصطناعي، وتستعد للمرحلة التالية من النمو. وتظهر أحدث البيانات من بلومبرغ أن لدى تسلا حوالي 140 ألف موظف، أي ما يقرب من ضعف مستوى عام 2020.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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