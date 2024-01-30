تسريب كل برمجيات مرسيدس بعد نشر كلمة مرور بالخطأ

كشفت شركة مرسيدس بنز عن طريق الخطأ عن مجموعة كبيرة من برمجياتها المصدرية وبيانات أخرى داخلية، بعد ترك كلمة مرور تمنح “وصولاً غير كاملا” إلى الكود المصدري للشركة، وفقًا لشركة الأبحاث الأمنية التي اكتشفته فيما أوردت تقارير أن كل البيانات المذكورة قد نشرت في مواقع على الإنترنت.

وقد نبه شوبهام ميتال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ريد هنت لابس RedHunt Labs، موقع تيك كرانتش TechCrunch إلى هذا التسريب وطلب المساعدة في إبلاغ عن الأمر لشركة صناعة السيارات. قالت شركة الأمن السيبراني ومقرها لندن إنها اكتشفت رمز المصادقة الخاص بموظف مرسيدس في مستودع البرمجيات جيت هاب GitHub العام أثناء رصد روتيني في يناير.

وفقًا لميتال، فإن هذا الرمز المميز token- وهو بديل لاستخدام كلمة مرور للمصادقة على GitHub – يمكن أن يمنح أي شخص حق الوصول الكامل إلى GitHub Enterprise Server من مرسيدس، وبالتالي يسمح بتنزيل مستودعات كود المصدر الخاصة بالشركة.

أوضح ميتال في تقرير شاركته تيك كرانتش: “منح رمز جيت هاب وصولاً “غير مقيد” و”غير مراقب” إلى كود المصدر بالكامل المستضاف على خادم جيت هاب الداخلي”. “تتضمن البرمجيات والبيانات قدرًا كبيرًا من مواد الملكية الفكرية… سلاسل الاتصال، ومفاتيح الوصول إلى السحابة، والمخططات، ومستندات التصميم، وكلمات المرور [الدخول الموحد]، ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، والمعلومات الداخلية الهامة الأخرى.”

قدمت ميتال إلى تيك كرانتش أدلة على أن المستودعات المكشوفة تحتوي على مفاتيح Microsoft Azure وAmazon Web Services (AWS)، وقاعدة بيانات Postgres، وكود مصدر مرسيدس. من غير المعروف ما إذا كانت هناك أي بيانات للعملاء موجودة في المستودعات.

كشفت تيك كرانتش عن المشكلة الأمنية لمرسيدس يوم الاثنين. وفي يوم الأربعاء، أكدت كاتيا ليسنفيلد، المتحدثة باسم مرسيدس، أن الشركة “ألغت رمز واجهة برمجة التطبيقات الخاص بها وأزالت المستودع العام على الفور”.

وقال ليسنفيلد في بيان لموقع تيك كرانتش : “يمكننا أن نؤكد أن كود المصدر الداخلي تم نشره في مستودع GitHub العام عن طريق خطأ بشري”. “يعد أمان مؤسستنا ومنتجاتنا وخدماتنا أحد أهم أولوياتنا.” واضاف “سنواصل تحليل هذه الحالة وفقًا لعملياتنا العادية. وأضاف ليسنفيلد: “اعتمادًا على ذلك، نقوم بتنفيذ الإجراءات العلاجية”.

في الأسبوع الماضي، أصلحت هيونداي خطأً أدى إلى كشف المعلومات الشخصية لعملائها، بما في ذلك الأسماء والعناوين البريدية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف عملاء هيونداي في الهند ، الذين تمت صيانة سياراتهم في المحطات المملوكة لشركة هيونداي في جميع أنحاء البلاد. الهند.