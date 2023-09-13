تسريب رصيد محمد صلاح في أحد بنوك إنجلترا.. ثروة بالملايين

قامت صحيفة “ليفربول وورلد” ، بالكشف عن رصيد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في أحد البنوك البريطانية.

وقالت الصحيفة إن رصيد محمد صلاح في أحد البنوك يقدر المبلغ بنحو 20 مليونا و182 ألف جنيه إسترليني، لصالح إحدى مشروعات أعماله، بحسب ما كشف خبير تمويل كرة القدم كيران ماجواير بعد فحص الحسابات الصادرة حديثًا لشركة صلاح الخاصة Salah UK Commercial.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ يتواجد في حساب واحد فقط، حيث يمتلك النجم المصري العديد من الحسابات الأخرى.

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

الصحيفة المقربة من ليفربول نشرت تلك المعلومات للتدليل على أن محمد صلاح لا يحتاج إلى الانتقال صوب الاتحاد السعودي من أجل الحصول على أموال.

وفتح تسريب رصيد محمد صلاح في أحد بنوك إنجلترا بعض الجماهير للحديث عن ثروة اللاعب المصري.

كم رصيد محمد صلاح في البنوك؟

صحيفة “ميرور” البريطانية نشرت تقريرا قبل عامين عن ثروة محمد صلاح، وقالت إنها تقدر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني، وهو آخر تقدير لثروة اللاعب المصري.

ويتقاضى محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو الراتب الأكبر في تاريخ النادي.

محمد صلاح (31 عاما) يعد أحد أفضل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي ليفربول، حيث سجل 187 هدفا مع الفريق منذ انضمامه إليه قادما من روما الإيطالي.

وبخلاف راتبه الأسبوعي يمتلك اللاعب المصري عدة شركات للاستثمار العقاري، فضلا عن ارتباطه بعقود رعاية، مع شركات “أديداس” و”بيبسي” و”فودافون” و”أوبر” و”أوبو” وغيرها.