نشرت نيويورك تايمز” تقريرا عن تسرّب وثائق أمريكية سرّية جديدة تختص بالأمن القومي الأمريكي حول أوكرانيا والشرق الأوسط والصين، الأمر الذي أثار قلق البنتاغون، بعد وثائق أخرى سربت مؤخرا أظهرت خططه في أوكرانيا وتعود لشهري فبراير ومارس فضلا عن إفادات سرية حول الشرق الأوسط والإرهاب.

وصف مسؤول استخباراتي كبير التسريب بأنه “كابوس للعيون الخمس” ، في إشارة إلى الولايات المتحدة ، وبريطانيا ، وأستراليا ، ونيوزيلندا ، وكندا ، وهي ما يسمى دول العيون الخمس التي تشارك المعلومات الاستخباراتية على نطاق واسع.

وجرى أمس الجمعة تسريب وثائق أمريكية سرية عن الشرق الأوسط وأوكرانيا تتضمن إيجازات صحفية سرية، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة إنها بدأت تحقيقا في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة دسكورد.

وذكر متحدث باسم الوزارة “نحن على تواصل مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذه المسألة وبدأنا تحقيقا. نمتنع عن الادلاء بمزيد من التعليقات”.

وتتضمن الوثائق لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.