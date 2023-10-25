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تسريب الكرة الذهبية… هل يفوز ميسي للمرة الـ 8

وإذا فاز ميسي سيصبح أول فائز محترف خارج أوروبا يفوز بالبالون دور.

فريق التحرير by فريق التحرير
ميسي يحمل الكرة الذهبية

قبل أيام قليلة من الإعلان رسمياً عن الفائز، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن توقعه بالفائز بالكرة الذهبية لعام 2023 والمعروفة باسم “البالون دور” التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وعبر حسابه في منصة أكس، نشر رومانو الذي يعد أشهر الصحفيين الرياضيين في العالم، صورة لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي وقال إنه سيفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.

وكتب رومانو الذي يتابعه 19 مليوناً: أتوقع حصد ميسي لـ “البالون دور” 2023، من المقرر تأكيد جميع المؤشرات، ولكن ميسي سيكون الفائز النهائي مرة أخرى يوم الاثنين القادم.

وكانت تسريبات أخرى سبقت رومانو، وتوقعت حصد ميسي الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، بسبب الفوز بكأس العالم 2022 في قطر مع فريق بلاده.

وإذا فاز ميسي سيصبح أول فائز محترف خارج أوروبا يفوز بالبالون دور.

موعد حفل الكرة الذهبية

ويشهد يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديداً في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر حفل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، وهي جائزة سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول.

المرشحون للكرة الذهبية 2023

يعد أبرز المرشحين للجائزة هم: محمد صلاح – ليفربول، كريم بنزيما- اتحاد جدة السعودي، كيفين دى بروين – مانشستر سيتى، إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي، فينيسيوس جونيور – ريال مدريد، ليونيل ميسي – انتر ميامي، روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة وكليان مبابي- باريس سان جيرمان.

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