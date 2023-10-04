هل تسربت أسماء الفائزين بجائزة نوبل قبل موعد إعلانها؟ من المسؤول

من المحتمل أن يكون قد تم تسريب أسماء الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء 2023 بالخطأ قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عنها.

وذكرت صحيفة “داغِنس نيهيتر” السويدية والموقع الإلكتروني لمجلة “نيتكنيك” العلمية السويدية أن جائزة الكيمياء لسنة 2023 ستُمنح لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة هم مونجي باوندي من “ماساتشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي” (“إم آي تي”) ولويس بروس من جامعة كولومبيا وأليكسي إكيموف الذي يعمل في “نانو كريستلز تكنولوجي”، عن “اكتشاف نقاط كمومية وتخليقها”.

ونسب كل وسائل الإعلام هذه الخبر إلى بيان صادر عن أكاديمية نوبل لم يكن متاحاً على موقعها الإلكتروني صباح الأربعاء.

وقال الخبير في لجنة جائزة نوبل للكيمياء في الأكاديمية، هاينر لينكه لصحيفة “داغِنس نيهيتر”، “أحاول أن أفهم ما حدث. لم نتخذ قراراً بعد، لذا إذا صدر بيان فهذا خطأ”.

ويُعدّ تسريب أسماء الفائز بجوائز نوبل أمراً نادراً، إذ تحرص لجان الأكاديمية المسؤولة عن اختيار الفائزين على إبقاء مداولاتها سرية. كذلك تبقى قائمة المرشحين سرية لمدة 50 عاماً.

ومن المقرر أن تعلن أكاديمية العلوم رسميا عن أسماء الفائزين في الساعة 09,45 بتوقيت غرينتش بعد التصويت الذي يُجري خلال اجتماعها.

وقالت الناطقة باسم الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إيفا نيفيليوس لوكالة فرانس برس “ببساطة لا نعرف ما حدث، علينا أن ننظر في الأمر”.

وأكدت أن “الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم لم تتخذ قرارا بعد”.

وأضافت أنها “تجتمع في الساعة 9,30 صباحاً وسنرى كم من الوقت سيستغرق الاجتماع. ثم سنعلن القرار كالمعتاد قرابة الساعة 11,45”.