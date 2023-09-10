تسريبات مؤتمر أبل 2023.. لماذا تستحوذ كاميرا أيفون 15 على اهتمام العالم؟

تعمل شركة أبل باستمرار على صنع أفضل الهواتف المزودة بكاميرات، ويبدو أن أيفون 15 iPhone15 سيواصل هذا الاتجاه، حيث سيتم الإعلان في مؤتمر أبل 2023 عن تحسينات ذات مغزى في جميع الطرز الأربعة المتوقعة.

وقبل أيام من انطلاق مؤتمر أبل 2023 التي ستعرض فيه الشركة الأمريكية منتجاتها الجديدة،

اهتمت بعض المصادر المتخصصة بتسريب خصائص تلك المنتجات وعلى رأسها أيفون 15.

وبحسب التسريبات فإنه من المتوقع أن تكون الكاميرات هذا العام هي محور التركيز الرئيسي، حيث تعلن Apple عن تشكيلة iPhone 15 الجديدة يوم 12 سبتمبر القادم، مع كاميرات رئيسية جديدة تماما لكل من iPhone 15 العادية وiPhone 15 Pro.

وقال موقع phonearena إن الأمر لا يعدو مجرد تسريبات لكاميرات الهاتف الجديد، لكن قد ينتهي الأمر بشركة Apple إلى مفاجأتنا بشيء آخر لم يتم تسريبه بعد.

كاميرا iPhone 15

وبناء على جميع التسريبات حتى الآن، فإنه من المحتمل أن يكون هناك تغييران رئيسيان في سلسلة iPhone 15، الأول يتعلق بالكاميرا الرئيسية على iPhone 15 وiPhone 15 Plus الأقل تكلفة، ويقال إنه ستتم ترقيتها إلى كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابيكسل .

في البداية، كان البعض يعتقد أنه سيتم وضع نفس مستشعر الصور بدقة 48 ميجابيكسل الموجود في iPhone 14 Pro وPro Max من العام الماضي، لكن التسريب الأخير يقول إن هذا لن يكون هو الحال.

بدلا من ذلك، سيكون مستشعرا مختلفا بدقة 48 ميجابيكسل، وسيكون أصغر مقارنة بالموجود في طرازات Pro.

iPhone 15 – صورة مسربة

وبحسب الموقع، إذا حصلت أجهزة iPhone الجديدة غير Pro على هذه الترقية، فهذا يعني قفزة كبيرة في الجودة في كل من الظروف الساطعة مع الكثير من الضوء وأكثر من ذلك في السيناريوهات الأكثر غموضا.

الترقية الثانية ستكون كاميرا تليفوتوغرافي بيرسكوب جديدة قادرة على تكبير 5-6X على المنتج الأكثر تميزا في سلسلة iPhone 15، iPhone 15 Pro Max. يقال إن كلا من iPhone 15 و iPhone 15 Plus يرثان الكاميرا الأساسية الجديدة بدقة 48 ميجابيكسل والتي ستكون مختلفة عن تلك التي تظهر في طرازات Pro.

ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يكون المستشعر أكبر بحوالي 27٪ من المستشعر الموجود في iPhone 14 و 14 Plus. ونظرا لمستشعر الصورة الأكبر والزيادة في الميجابكسل، هناك بعض التحسينات الملحوظة الأخرى التي يمكن أن يجلبها هذا التغيير.

أولا، على الرغم من أن الهواتف من المحتمل أن تستخدم تجميع وحدات البكسل لالتقاط لقطات بدقة 12 ميجابيكسل كما يفعل iPhone 14 Pro، إلا الصور ستحتوي على تفاصيل أفضل.

صورة مسربة لمكان شحن أيفون ١٥

وما سيجعل هذه الأخبار مذهلة حقا، التسريبات التي ترددت عن قيام Apple بتمكين تنسيق ProRAW، والذي يلتقط المزيد من المعلومات للكاميرا للعمل معها ويمكن أن ينتج صورا رائعة. ومع ذلك، هناك فرصة جيدة لأن تظل ProRAW، ميزة حصرية Pro.

الفائدة الأخرى الأكثر احتمالا للكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل هي القدرة على اقتصاص المستشعر وتحقيق تقريب “بدون فقدان” 2X. بمعنى آخر، احصل على تكبير/ تصغير 2 X دون فقدان جودة الصورة بشكل واضح كما تفعل عند التكبير رقميا.

تتحدث بعض التقارير الحديثة المتعلقة بالكاميرا الرئيسية الجديدة لجهاز iPhone 15 عن تقنية Transistor Pixel 2- Layer (Photodiode + Pixel) من Sony والتي ستوسع النطاق الديناميكي. يتزامن هذا بشكل جيد مع بعض الإشاعات الأخرى حول طرازات iPhone 15 الأساسية باستخدام مستشعر كاميرا من شأنه أن يساعد الكاميرا على التقاط المزيد من الضوء.

وسيحصل iPhone 15 Pro Max على كاميرا تليفوتوغرافي تقريب 5-6X.

وتمتلك أجهزة iPhone بعضا من أفضل أنظمة الكاميرا في السوق، ولكن الشيء الوحيد الذي كانت تفتقر إليه بشدة حتى الآن هو الكاميرا المقربة التي يمكنها تكبير أكثر من 3X فقط، قد يكون عام 2023 الأخير الذي تقدم فيه Apple مثل هذه الترقية، ومن المحتمل أن تكون حصرية لأغلى طراز iPhone 15 Pro Max.

أيفون 15

بصريات هجينة في iPhone 15

ليست طرازات iPhone 15 العادية فقط التي سيتم تحسين كاميراتها الرئيسية. في حين أن لا شيء سيتغير في مستشعر الصورة (من المتوقع أن يتغير مستشعر جديد مع طرازات iPhone 16MBMVG Pro 2025)، يدعي مسرب يطلق عليه اسم @ RGcloudS أن Apple قد تستخدم عنصر عدسة زجاجية مع iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

الآن، تحتوي أجهزة iPhone عادة على عناصر عدسة بلاستيكية فقط (مثل معظم الهواتف الأخرى) لكل كاميرا. ومع ذلك، يقال إن في طرازات Pro الجديدة يأتي مع 1 عدسة زجاجية و 6 عدسات بلاستيكية، وهو ما نسميه “البصريات الهجينة”.

مع فتحة أوسع قليلا تبلغ f/ 1.7 بدل من f/ 1.75، ستكون الكاميرات الرئيسية في الرائد المتميز الجديد من Apple قادرة على التقاط ما بين 15-20٪ من الضوء، يعني جودة صورة أفضل.

كم عدد الكاميرات التي سيحتوي عليها iPhone 15؟

من المحتمل أن يحتوي iPhone 15 و iPhone 15 Plus على كاميرتين خلفيتين: إحداهما هي الرئيسية (العريضة)، والأخرى فائقة الاتساع.

من ناحية أخرى، يحصل iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max على كاميرا تليفوتوغرافي إضافية: الكاميرا الموجودة على Pro العادي التي تم ذكرها على أنها تحتوي على تكبير 3X، والأخرى الموجودة على تقريب Pro Max 6X.