السيد العزوني

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تسريبات أيفون 16 برو.. شاشات أكبر مع ميزات صحية

السيد العزوني
أيفون 15
أيفون 15

بعد أيام قليلة من إطلاق طرازات أيفون 15 الأربعة، كشفت بعض التسريبات ملامح أيفون 16 برو وأيفون 16 برو ماكس.

وحسب الصحفي مارك جورمان من بلومبرغ، في أحدث إصدار من رسالته الإخبارية فإن الهاتفان سيحصلان على شاشات أكبر قليلا في العام المقبل 2024،.

وكشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة هواتفها الذكية iPhone 15 مع حصول iPhone 15 وiPhone 15 Plus القياسي على Dynamic Island وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل ظهرت لأول مرة في طرازات 2022 Pro للشركة.

ويقول جورمان إن شركة أبل ستقدم أيضا جهاز أيباد برو الجديد مع شاشة “أوليد”، وطرازات ماك التي تعمل بالطاقة إم 3، بالإضافة إلى ترقية ساعة أبل ‘سيريز إكس’ بتصميم جديد وميزات صحية.

وبحسب موقع gadgets360 فإن هذه الطرازات الاحترافية من أيفون16 ستكون مجهزة بشاشات أكبر من الهواتف التي تم إطلاقها للتو بهيكل جديد من التيتانيوم.

وتشهد شركة أبل “طلبا قويا” على طراز أيفون 15 برو ماكس مع تأجيل الشحنات إلى نوفمبر في بعض المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتشكيلة أيفون 16 ليست الأجهزة الوحيدة التي تطورها شركة أبل، حيث سترقي أيضاً شاشة أيباد لتصبح “أوليد”، كما سيشهد جهاز أيباد برو المقبل تحسيناً بإضافة لوحة المفاتيح السحرية.

وقدمت شركة أبل أول شريحة 3 نانومتر A17 Pro على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ومن المتوقع أن يتم انتقال الشركة إلى شرائح 3 نانومتر لأجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها بعد عام 2023، وفقًا لجورمان.

وأضاف المصدر أن الرقاقة المزعومة من المتوقع أن تحل شريحة M3 محل شريحة 5nm M2 من Apple، وستصل إلى طرازات MacBook Pro وMacBook Air وMac الجديدة.

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