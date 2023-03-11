تسديد مخالفات المرور شرط للقيام بأي إجراء من خلال منصة أبشر

قالت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية إن تسديد المخالفات المرورية شرط للقيام بأي إجراء من خلال منصة (أبشر) الإلكترونية.

وأوضح المرور السعودي عبر تويتر رداً على استفسار متعلق لمواطن أن “التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر“.

تسجيل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة

أوضحت إدارة المرور أنه فيما عدا الشخص الاعتباري، لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة، إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، تؤهله لقيادة المركبة.

هل يصح تسجيل مركبه لشخص لا يملك رخصه قياده — مصطفى الرضا (@alrda_mstfy) March 10, 2023

متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي

قالت إدارة المرور إن شروط إصدار رخصة قيادة هي إتمام سن الـ 18، وأن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات وترويجها وحيازتها. والسلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة. واجتياز اختبار القيادة. ودفع الرسوم. وتسديد المخالفات إن وجدت. وأما لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية.

مرحباً بك، تفضّل بالإطلاع على تفاصيل استفسارك. يسعدنا تواصلك pic.twitter.com/3eTvTnywHT — المرور السعودي (@eMoroor) March 10, 2023