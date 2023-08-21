

أكدت منصة «إيجار»، أن تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري يعد مخالفة، وذلك وفقاً لنظام الوساطة العقارية.

وقال لـ”أريبيان بزنس” تيسير المفرج المتحدث الرسمي لهيئة العقار، أن منصة إيجار تعمل وفق معايير تقنية عالية وأن مايحصل من وجود رسالة تصل للراغب في استئجار وحدة سكنية لا يعد اختراق تقني فالمحتال استطاع التمكن من بيانات وسيط مرخص قبل الاحتيال على الضحية “المشتري” وذلك بمحض إرادته حيث قدم الوسيط بياناته للمحتال سواء بمعرفة او بجهل لعواقب تلك الممارسة موضحا أنه ستطاله العقوبة لمشاركته في الاحتيال المالي.

ونوه المتحدث الرسمي، أنّه على المستفيد التحقق من أن من يتعامل معه هو وسيط مرخص وأن العقار محل التعامل قد صدر له ترخيص إعلان وألا يتم تحويل مقدم “عربون” الشراء حتى يتم تأكيد من قبل مالك العقار بنفسه ولا يتم التحويل على حساب فردي بل عبر منصة”إيجار” لأن المبلغ يحفظ بالمنصة حتى إتمام الصقفة العقارية، إضافة إلى أهمية مراجعة المؤشر الإيجاري للتأكد من السعر المنطقي عبر الهيئة العامة للعقار، مؤكد أنه تم ضبط مؤخرا مجموعة من الوسطاء الذين أعطوا بياناتهم لمثل هؤلاء المحتالين وتم إلغاء رخصهم و إيقاع العقوبة المنصوص عليها بالنظام.



كما كشفت المنصة أنه بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية، التي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ستتم إتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي، بحيث يتم حفظ الضمان لدى «إيجار» كطرف محايد.





ووفقا لـ«إيجار»، فإنه وعند انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث تتم إعادة المبالغ المستحقة لكلٍّ منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.





وتهدف خدمة «حفظ مبلغ الضمان» إلى: ضبط العلمية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها، حفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة في ما بينهم، تسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونيا، خفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.





وحول آلية عمل الخدمة، فإنه عند تسجيل العقد من قبل الوسيط العقاري وتسجيل قيمة مبلغ الضمان يظهر إشعار بضرورة دفع قيمة الضمان من محفظة المستأجر وفقاً لنظام الوساطة، وقبل موافقة المستأجر على العقد يتعين عليه شحن المحفظة في حال عدم وجود رصيد كافٍ في نفس الصفحة، ليتم تلقائيا حجز مبلغ الضمان ومن ثم إتمام عملية الموافقة على العقد، وبعد موافقة الطرفين وتوثيق العقد في الشبكة، يقوم النظام بتأكيد عملية الحجز ويوضح «مبلغ الضمان المحجوز» في محفظة المستأجر، وفي حال عدم توثيق العقد يتم فك الحجز عن مبلغ الضمان وإعادته كرصيد متاح للمستأجر.

وفقاً لنظام الوساطة العقارية فإن تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري يعد مخالفةhttps://t.co/qjWvcBVGJt pic.twitter.com/hPFIXWGBSn — إيجار (@ejar_sa) August 21, 2023