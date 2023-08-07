مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية : رصد تزوير في طلبات الأجهـزة الطبية

68.6 ألف بلاغ من المصانع و58.8 ألف بلاغ من الرعاية الصحية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن رصـد 10 حالات تزوير في طلبـات إذن تسـويق للأجهـزة والمستلزمات الطبية خلال عام 2022.الغذاء

وقالت الهيئة في تقرير حديث نشرته أخبار”24″، إن المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية استلم 127.6 ألف بلاغ خلال عام 2022م، مؤكدة اتخاذها الإجراءات النظامية حيالها.

وأشار التقرير إلى أن 704 من البلاغات تتطلب التحقيق والتقييـم و122 بلاغاً تتطلب التقييـم والمتابعـة و126.8 ألف بلاغ تتضمـن استفسارات وتقارير صيانة.

وأضافت أنها استلمت 68.6 ألف بلاغ مـن مصانـع وشـركات الأجهـزة والمستلزمات الطبية خلال ذات العام، و58.8 ألف بلاغ مـن مقدمي الرعاية الصحية و130 بلاغاً من أفراد المجتمع.

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