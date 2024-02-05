فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تريليون دولار تخسرها البورصات الصينية بعد تهديد ترامب للصين بفرض تعرفة

تريليون دولار خسرتها الأسهم الصينية في غضون 13 يوم تداول بعد تقرير ألمح إلى نية ترامب فرض رسوم على المنتجات الصينية.

فريق التحرير by فريق التحرير
ترامب

انخفضت القيمة السوقية للبورصات في الصين بما يزيد قليلاً عن تريليون دولار في غضون 13 يوم تداول، وأدى ذلك إلى انخفاض القيمة الإجمالية للأسهم في البلاد إلى أقل من 8 تريليون دولار يوم الجمعة، انخفاضا من 9 تريليون دولار في 16 يناير عقب تقرير ألمح إلى نية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم على المنتجات الصينية.

وكانت هناك العديد من العوامل المحفزة لهذا الهبوط، ويبدو أن أولها وقبل كل شيء هو تأكيد ترامب على أنه سيفرض تعريفة جمركية على البضائع الصينية بأكثر من 60٪ إذا تم انتخابه بحسب تقرير واشنطن بوست، مما يشير إلى لهجة متشددة على نحو متزايد ضد أكبر مورد للسلع إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثه في مقابلة مع برنامج صنداي مورنينج فيوتشرز على قناة فوكس نيوز، سُئل ترامب عن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عن نيته فرض تعرفة ثابتة بنسبة 60% على واردات السلع الصينية؛ رد ترامب: “لا، أود أن أقول ربما سيكون الأمر أكثر من ذلك”. أثار تقرير واشنطن بوست الصادر في 27 يناير/كانون الثاني تحوطات العملة من قبل المتداولين الذين يستعدون لأي اضطراب في السوق يمكن أن تؤدي إليه السياسات في ظل رئاسة ترامب الثانية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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