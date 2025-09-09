تريليون دولار أصول السيادي السعودي وخطة لجعله أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول 2030

قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن قيمة أصول الصندوق مرشحة لتجاوز 1.075 تريليون دولار بنهاية عام 2025، في انعكاس واضح لسرعة نموه وسعيه للتحول إلى أكبر صندوق سيادي في العالم بحسب موقع الشرق. وأوضح الرميان، في جلسة حوارية بالنادي الاقتصادي في واشنطن اليوم الإثنين، أن الأصول تحت الإدارة حالياً تتراوح بين 925 و945 مليار دولار، مضيفاً: “نستهدف بلوغ 1.075 تريليون دولار مع نهاية العام الحالي، وهو ما يؤهلنا لتصدر الصناديق السيادية عالمياً، على أن نصل بحلول عام 2030 إلى ما لا يقل عن تريليوني دولار، مع إمكانية الارتفاع إلى 3 تريليونات دولار”. وأكد ياسر الرميانأن النمو السريع لصندوق الاستثمارات العامة وطموحه العالمي رفع قيمة استثماراته من 150 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى ما يقرب من 945 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ويهدف إلى الوصول إلى 1.075 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام، ويطمح إلى أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من خلال استهداف أصول لا تقل عن 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. وأوضح الرميان أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تهدف فقط إلى تحقيق عوائد مالية، بل تهدف أيضًا إلى تنويع الاقتصاد السعودي – من خلال تقليل الاعتماد على النفط، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز خلق فرص العمل المحلية، ودفع عجلة مشاريع التحول الكبرى مثل نيوم ومبادرات السياحة الكبرى. و ينشط صندوق الاستثمارات العامة على الصعيد الدولي، وله حضور متنامٍ في قطاعات التكنولوجيا والرياضة (مثل نادي ليف للجولف ونيوكاسل يونايتد)، والبنية التحتية، مع استقطاب المزيد من الاستثمارات والتعاون الأجنبي لتحفيز الاقتصاد السعودي والعالمي.

تاريخ صندوق الاستثمارات العامة

تأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971، لكن نموه الحديث تسارع بعد عام 2015 بقيادة ولي العهد السعودي.

كان متوسط ​​العائد السنوي أقل من 2% قبل عام 2015، وارتفع إلى 7.2% بعد الاستراتيجية الجديدة.

اعتبارًا من سبتمبر 2025، وصلت قيمة الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة حوالي 925-945 مليار دولار، مع هدف نهاية العام البالغ 1.075 تريليون دولار؛ بحلول عام 2030، يتمثل الطموح في 2 تريليون دولار على الأقل، وربما 3 تريليونات دولار لجعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.

التوسع التنظيمي واستراتيجية الاستثمار

ارتفع عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة من 30 موظفًا في عام 2015 إلى ما يقرب من 3000 موظف في عام 2025، مع مكاتب دولية في نيويورك ولندن وهونغ كونغ وباريس وبكين والقاهرة وعمان والمنامة ومسقط.

استراتيجية الاستثمار استباقية ومتنوعة عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة، باستخدام عملية تصفية لتقييم العوائد المالية، وتأثير الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، والمحتوى المحلي.

يعود نمو الأصول إلى كل من الأداء والتحويلات الرأسمالية الجديدة الكبيرة من الحكومة السعودية ومصادر أخرى.

تحويل الاقتصاد السعودي

تحول الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 90% معتمد على النفط في عام 2015 إلى 53% غير نفطي بحلول عام 2025، وهو إنجازٌ كبيرٌ في مجال التنويع الاقتصادي.[1]

تستهدف الاستثمارات التأثير المالي والمجتمعي على حدٍ سواء: البنية التحتية، والتكنولوجيا (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقائق)، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وغيرها.