تريليونا دولار خسائر أغنى أغنياء العالم، فمن أكثرهم خسارة؟

خسائر ومكاسب تحققت لأكبر مليارديرات العالم خلال عام 2022 الذي يطوي صفحاته الأخيرة بعد أقل من أسبوع.

ثمانية من قائمة العشرة الأغنى في العالم فقدوا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أكثر من 374 مليار دولار.

بينما نجا اثنان من مقصلة الخسائر، وحققوا أرباحا رفعت ترتيبهم في القائمة.

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الثمانية الخاسرون تراجعت ثروتهم بنسبة 30.2%، وتراجع صافي ثرواتهم المجمعة من 1238.3 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 863.9 مليار دولار في الوقت الحالي.

أما، الرابحان فقد زادت ثرواتهما بنسبة 25.3% بأرباح تجاوزت 45.5 مليار دولار، بعدما زادت صافي ثرواتهما المجمعة من 179.5 مليار دولار في بداية 2022، إلى نحو 225 مليار دولار في الوقت الحالي.

ترتيب قائمة الأثرياء من حيث الثروة

برنارد أرنو

تراجعت ثروته بنسبة 4.7% خاسرًا نحو 8 مليارات دولار، حيث انخفضت ثروته من 169 مليار دولار في بداية العام، إلى نحو 161 مليار دولار في الوقت الحالي.

2- إيلون ماسك

تراجعت ثروته بنسبة 50.3% فاقدًا نحو 142 مليار دولار، بعدما انخفضت ثروته من مستوى 282 مليار دولار، إلى نحو 140 مليار دولار، محققا 37.4% من إجمالي الخسائر التي تكبدها الأثرياء خلال العام الحالي.

3- غوتام أداني

سجلت ثروته ارتفاعًا بنسبة 56.8% رابحًا 43.5 مليار دولار بعدما ارتفعت ثروته من 76.5 مليار دولار إلى نحو 120 مليار دولار.

4- بيل غيتس

خسر 20.4% من ثروته ما يعادل نحو 28 مليار دولار بعدما تراجعت ثروته من مستوى 137 مليار دولار في بداية 2022، إلى نحو 109 مليار دولار في الوقت الحالي.

5– جيف بيزوس

انخفضت ثروته بنسبة 47% خاسرًا نحو 95 مليار دولار، بعدما تراجعت ثروته من مستوى 202 مليار دولار إلى نحو 107 مليار دولار.

6- وارن بافيت

ارتفعت ثروته بنسبة 1.9% رابحاً نحو ملياري دولار بعدما زادت من 103 مليارات دولار إلى 105 مليارات دولار.

7- لاري إليسون

تراجعت ثروته بنسبة 16.6% بخسائر بلغت نحو 18.1 مليار دولار، حيث نزلت ثروته من مستوى 109 مليارات دولار في بداية 2022، إلى نحو 90.9 مليار دولار في الوقت الحالي.

8- موكيش أمباني

تراجعت ثروته بنسبة 1.3% فاقداً نحو 1.2 مليار دولار بعدما نزلت ثروته من مستوى 89.3 مليار دولار إلى نحو 88.1 مليار دولار.

9- ستيف بالمر

تراجعت ثروته بنسبة 28.3% بعد خسارة 33.7 مليار دولار، وتبلغ ثروته الحالية نحو 85.3 مليار دولار.

10- لاري بيغ

تراجعت ثروته بنسبة 37% أو نحو 48.4 مليار دولار بعدما هوت ثروته من مستوى 131 مليار دولار في بداية 2022 إلى مستوى 82.6 مليار دولار في الوقت الحالي.