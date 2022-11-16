ترويجاً للسياحة في مصر: بطاقة هيّا تعفي من رسوم الدخول

في إطار سعي مصر للاستفادة من إقامة كأس العالم في قطر، قررت الحكومة تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

وأسوة بما فعلته دول الخليج القريبة من الدولة المستضيفة للبطولة، اعتمد مجلس الوزراء المصري تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الحاضرين لبطولة كأس العالم خلال الفترة من 20 تشرين الأول/نوفمبر حتى 18 كانون الثاني/ديسمبر 2022.

إجراءات وزارة السياحة

بناء على هذا القرار، قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الاجراءات، من ضمنها:

التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة “أونلاين” لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة المشجع (هيّا).

التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة اير كايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي وتوفير جميع أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.