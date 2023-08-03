جاستن ترودو، على خطى والده يصبح ثاني رئيس وزراء كندي ينفصل عن زوجته

أصبح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ثاني رئيس حكومة ينفصل عن زوجته وهو في منصبه وذلك على خطى والده الذي كان رئيس وزراء كندا حين أعلن قبل 39 سنة انفصاله عن زوجته في وقتها.

وأعلن ترودو الابن أنه وزوجته صوفي غريغوار ترودو قررا الأربعاء الإعلان عن انفصالهما بعد 18 عاما من الزواج.

وقالا على إنستغرام إنه “بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرار الانفصال”. وطلب الزوجان احترام خصوصيتهما قبل عطلة عائلية مقررة الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أنهما وقعا “اتفاق انفصال قانوني” موضحا أن الأمر ليس طلاقا.

وقال إن جاستن (51 عاما) وصوفي (48 عاما) يريدان التركيز على “تنمية أطفالهما”، مضيفا أن الكنديين يمكنهم أن يتوقعوا “كثيرا رؤية الأسرة معا”.

ترودو وزوجته الصحافية السابقة صديقان من أيام الطفولة التقيا مجددا في حفل خيري عام 2003 قبل زواجهما عام 2005 في مونتريال.

وقد أنجبا ثلاثة أطفال هم كسافييه (15 عاما) وإيلا-غراس (14 عاما) وهادريان (9 أعوام).

وهذا أول انفصال لرئيس وزراء كندي، منذ أن انفصل بيير ترودو، والد جاستن، عن مارغريت، ليتطلقا في نهاية المطاف عام 1984، خلال الأشهر الأخيرة من ولايته.

توفي بيير ترودو ، رئيس وزراء كندا الخامس عشر ، في عام 2000 عن عمر يناهز الثمانين عامًا ، بعد عقود من انفصاله المفاجئ عن زوجته البالغة ست سنوات في ذلك الوقت ، مارغريت ترودو الأصغر سنًا.

كانت صوفي حاضرة إلى جانب زوجها طوال حياته السياسية، من انتخابه عام 2015 مرورا بولايتَيْه عامي 2019 و2021.

توفي بيير ترودو ، رئيس وزراء كندا الخامس عشر ، في عام 2000 عن عمر يناهز الثمانين عامًا ، بعد عقود من انفصاله المفاجئ عن زوجته البالغة ست سنوات في ذلك الوقت ، مارغريت ترودو الأصغر سنًا.

بالإضافة إلى مسيرتها التلفزيونية، أصبحت صوفي شخصية عامة لمشاركتها في كثير من القضايا الخيرية والاجتماعية، بما في ذلك الصحة العقلية واضطرابات الأكل والمساواة بين الجنسين.