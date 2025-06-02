ترميز أصول عقارية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي باتفاقية في دبي

أعلنت شركة نيسوس فاينانس للاستشارات الاستثمارية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة تويو بهدف ترميز صناديق وأصول عقارية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي (1.83 مليار درهم إماراتي)، تماشياً مع التحول نحو تقنيات الويب 3.

وتنشط شركة تويو بمشاريع التقنيات القائمة على البلوك تشين والخدمات الاستشارية، وتعتزم نيسوس فاينانس تنفيذ عرض رموز أمان (Security Token Offering (STO)) لأصولها العقارية تحت الإدارة من خلال منصة تويو. وستوفر تويو الدعم الفني الكامل، بما في ذلك تطوير العقود الذكية، تكامل تقنية البلوك تشين، والامتثال التنظيمي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إطلاق دائرة الأراضي والأملاك بدبي أول مشروع استثمار عقاري مرمز بالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية والبنك المركزي الإماراتي ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتوقع الدائرة أن تصل قيمة معاملات العقارات المرمّزة إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، أي ما يعادل 7% من إجمالي السوق. ويلفت أميت جوينكا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة نيسوس فاينانس بالقول: “ستساعدنا هذه الاتفاقية على تطوير صناديق استثمار عقارية على منصة الويب 3 التي ستُحدث ثورة في مجال الاستثمار العقاري في المستقبل. هذه ستكون أول مبادرة لنا من هذا النوع، وإذا جاءت الاستجابة إيجابية من السوق، فإنها ستفتح حقبة جديدة في سوق العقارات عالية النمو في دولة الإمارات”.



وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم تويو بترميز أصول نيسوس فاينانس العقارية تحت الإدارة على هيئة رموز أمان عبر منصة تويو العالمية المتعددة الفئات لترميز الأصول الواقعية.



ستقوم تويو باستخدام منصتها لتوفير الدعم الفني والتشغيلي، بما في ذلك الامتثال التنظيمي في الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، والأسواق الدولية. وسيتمكن المستثمرون الذين يحملون رموز تويو من الاستثمار في هذا الصندوق.



قال سوراجيت تشاندا، الشريك المؤسس لشركة تويو: “إن الشراكة مع نيسوس فاينانس في عرض رموز بهذا الحجم تُعد دليلاً على نضج سوق ترميز الأصول الواقعية في المنطقة. تتمثل مهمتنا في تويو في تحرير السيولة وتسهيل الوصول إلى أصول عالية الجودة من خلال بنية تحتية آمنة، متوافقة، وقابلة للتوسع.”



ستدير تويو أيضاً عمليات إدخال المستثمرين والامتثال لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال ، بالإضافة إلى توفير محفظة آمنة وبنية حفظ، وإتاحة إصدار وتداول أولي وثانوي للأصول المرمّزة ضمن نظام بيئي متكامل مصمم لمستوى مؤسساتي.



تُعيد تويو تعريف الوصول إلى الأصول الواقعية من خلال تمكين ترميز فئات مثل العقارات، الفن، المعادن الثمينة، والاستثمارات البديلة وغيرها على البلوك تشين. توفر المنصة حلاً متكاملاً ومتوافقاً للمؤسسات والمستثمرين لتجزئة، ترميز، وتداول هذه الأصول على نحو آمن وشفاف.



تأتي هذه الشراكة كجزء من سلسلة مشاريع ترميز تويو المتنامية والتي تزيد قيمتها الإجمالية عن 38 مليار دولار أمريكي عبر عدة فئات أصول وأسواق دولية.



ستقوم تويو بإدراج الأصول العقارية المرمّزة في سوقها للتداول الأولي والثانوي، كما ستدير آليات السيولة وتدير حملات تسويقية وتوعوية للمستثمرين، بالإضافة إلى البنية التحتية الآمنة للحفظ وإدارة الدعم الفني للعملاء.



إن التقنيات الثورية مثل ترميز الأصول من المتوقع أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قطاع العقارات خلال السنوات القادمة. فبفضل تقنية البلوك تشين، يمكن تحويل الأصول المادية والمالية إلى تمثيلات رقمية مجزأة قابلة للملكية والتداول عبر الإنترنت.



ويسمح الترميز بجمع رأس المال عبر كافة طبقات رأس المال – بما يشمل الدين، حقوق الملكية، والتمويل المختلط – على منصة واحدة. فمنذ أولى صفقات ترميز العقارات قبل ثمان سنوات، ساهم الترميز في فتح آفاق استثمارية جديدة من خلال الملكية المجزأة.



سوراجيت تشاندا، الشريك المؤسس لشركة تويو