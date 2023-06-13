هناك آراء مختلفة حول الاستخدام الصحيح لبطاريات الهاتف الذكي وعدد مرات شحنها وكيفية إطالة عمر البطارية قدر الإمكان ولكن هناك كثير من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة حول السؤال المتعلق الأكثر إلحاحاً وانتشاراً “هل ترك الهاتف على الشحن طوال الليل فكرة جيدة؟”.

تناول الكاتب التقني نيرودا الحسين في تقرير نشره موقع “إكسفار” التقني هذا الموضوع وفرد له شرحاً مطولاً، موضحاً أن معظم الأجهزة الحديثة تستخدم حالياً بطاريات الليثيوم أيون مع شريحة تقوم بمراقبة وحماية عندما تصل بطارية الجهاز إلى طاقتها الكاملة، وعندما تصل نسبة الشحن إلى 100 بالمئة يتوقف الشحن على الفور، لذلك لا يمكنك زيادة شحن البطارية.

ولكن المشكلة تكمن مع استمرار عمل النظام والتطبيقات في خلفية نظام تشغيل الهاتف، إذ سيتراجع شحن البطارية إلى 99 بالمئة، وسيعمل الشاحن مجدداً ويعيد شحن البطارية إلى 100 بالمئة، ويُطلق على هذه العملية اسم “الشحن الهزيل” وهي عملية غير جيدة أبداً لعمر البطارية.

هناك كثير من الآراء والنصائح تقول إن أفضل نسبة يجب أن يتم الاحتفاظ بالبطارية مشحونة هي النسبة التي تتراوح بين 20-80 بالمئة، فنلاحظ أن أجهزة آبل تقوم بالتنبيه إلى ضرورة الشحن عندما تصل نسبة البطارية إلى 20 بالمئة وبالمقابل أجهزة أندرويد الحديثة تنبه عند نسبة 15 بالمئة. وبناءً على ذلك، قدمت آبل وبعض الشركات التي تعمل هواتفها بنظام أندرويد ميزات إضافية للحفاظ على الهاتف في هذا النطاق قدر الإمكان.

بدءاً من إصدار iOS 13 للعام 2019، تمت إضافة ميزة شحن البطارية المحسن لأجهزة آيفون. وعند تمكين الميزة، وبفضل تقنيات التعلم الآلي لفهم طريقة الشحن التي نقوم بها -مثل شحن الهاتف كل يوم ليلاً قبل النوم- سوف يسجل الهاتف هذه العادة، ويقوم تلقائياً بمنع الشحن بعد نسبة 80 بالمئة ثم يستأنف الشحن خلال الساعة الأخيرة التي نستيقظ بها بالعادة. وتكمن أهمية هذه الميزة في منع الشحن الزائد للبطارية الذي يقلل العمر الافتراضي للبطارية بمرور الوقت وينقص من كفاءتها.

تحتوي بعض أجهزة أندرويد بصورة أساسية على ذات الميزة، وتدعى في أجهزة OnePlus “الشحن المحسن”، وتتمتع هواتف Google Pixel بخاصية “الشحن التكيفي”، وتهدف هذه الميزة إلى شحن الهاتف ببطء طوال الليل للحفاظ على صحة البطارية على مدار فترة زمنية عوضاً عن شحنه سريعاً.

مخاطر ترافق الشحن

مع وجود وسائل الحماية التي تم ذكرها، تقل نسبة الأضرار في بطارية الهاتف، ولكن مع ذلك ستتحلل البطاريات مع مرور الوقت، ولا يمكن لأي ميزة -في الوقت الحالي- فعل أي شيء حيال ذلك، فهي مسألة وقت لا أكثر، فدورات الشحن هي التي تؤثر على عمر البطارية، وكلما زادت دورات الشحن التي تمر بها، كلما تدهورت البطارية، وهذا هو السبب في أنه من الأفضل إبقاء الهاتف مشحوناً بنسبة تتراوح بين 20 و80 بالمئة قدر الإمكان.

وسبب ذلك أن عملية الشحن في الليل وتكرار دورات الشحن بين 99-100 بالمئة لعدة ساعات تعتبر من أسوأ العادات المتبعة، والتي بدورها تعمل على إتلاف البطارية بشكل أسرع.

مشاكل الشحن ليلاً

هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لشحن الهاتف طوال الليل والتخفيف من بعض الجوانب السلبية؛ أولاً وقبل كل شيء، علينا التأكد من أن الجهاز لديه مساحة للتنفس؛ إذ تعتبر السخونة الزائدة مصدر قلق كبير، لذا علينا ترك مساحة حول الهاتف، ولا نقوم بتغطيته بأي شيء، وعدم وضع الهاتف تحت الوسادة، فمن المتوقع أن يسخن الهاتف، ولكن ليس بالضرورة أن يؤدي ذلك إلى الاحتراق، ولكن هذه الحرارة كافية لإتلاف البطارية.

عند حدوث عملية الشحن، تسبح أيونات الليثيوم عبر القطب السالب إلى القطب الموجب، ولكن أثناء ذلك يحدث أيضاً بعض الضرر الذي لا رجعة فيه، فتتشكل أملاح عازلة للكهرباء وتتراكم فوق الكاثود، وبمرور الوقت، ينمو التراكم وتتقلص سعة البطارية.

الأسوأ من ذلك كله، أن التراكم يزداد عند مستويات أعلى للبطارية ودرجات حرارة أعلى، وبالتأكيد، سيؤدي الحفاظ على مستوى بطارية مرتفع لفترة أطول إلى تدهور البطارية بشكل أسرع.

فبطاريات الليثيوم أيون لا تعمل بشكل جيد مع الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، ومن المحتمل أن يؤدي أي منهما إلى إتلافها. فدرجات الحرارة التي تقل عن 0 درجة مئوية أو أعلى من 70 درجة مئوية، تؤدي للتلف من بطاريات الليثيوم أيون.

اختيار الشاحن المناسب

ينصح كثير من الخبراء بالالتزام بالشاحن الرسمي وكابل الشاحن من الشركة المصنعة للهاتف، فقد تم تصميمهما خصيصاً للهاتف ومن غير المفترض أن يحتويا على عيوب قد تتلف البطارية أو تتسبب في بطء الشحن. وفي حال استخدام بنك طاقة (بطارية خارجية)، فعلينا التأكد من أنه عالي الجودة كي لا يؤدي إلى تلف البطارية.

ليست البطارية وحدها التي تكره الحرارة

جميع الأجزاء الداخلية لأي هاتف ذكي لا تحب الدفء، حتى الكمبيوترات، وأوضحت آبل أن شحن أجهزة آيفون التي تزيد درجة حرارتها عن 35 درجة مئوية، سيؤدي ذلك إلى تلف دائم للبطارية؛ ومن المتوقع الشيء نفسه مع أي هاتف ذكي حديث.

مراعاة ذاكرة البطارية

تعتبر ذاكرة البطارية مفهوماً قديماً ينطبق أكثر على بطاريات Ni-Cad القديمة، والتي جاءت بطاريات الليثيوم أيون الحديثة بدلاً منها، حيث كانت النصائح سابقاً تتمحور في تفريغ البطارية تماماً قبل الشحن، أما الآن فنحن بحاجة إلى القيام بالعكس تماماً، لأن الأفضل هو الاحتفاظ ببطارية ليثيوم أيون مشحونة بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و80 بالمئة لاستخدام الأيونات المشحونة وإطالة عمر البطارية، لذا من المحتمل أن يكون الشحن على دفعات قصيرة على مدار اليوم هو أفضل طريقة للحفاظ على استمرار عمل الهاتف على المدى القصير والطويل.

ترك الهاتف نصف مشحون عند التخزين

تنصح شركات عديدة، من ضمنها آبل، أنه يجب علينا في حال أردنا تخزين أجهزتنا الذكية أن نبقيها بنسبة شحن تبلغ نحو 50 بالمئة عوضاً عن الشحن الكامل أو التفريغ الكامل.

وتوضح شركة آبل أن السبب هو أن من الممكن أن تقع البطارية في حالة تفريغ عميق، مما يجعلها غير قادرة على تحمل الشحن أو العكس، إذا قمنا بتخزينها مشحونة بشكل كامل مقابل فترة طويلة من الوقت، قد تفقد البطارية بعض السعة، مما يؤدي إلى تقصير عمر البطارية، ويُنصح أيضاً بإيقاف تشغيل الهاتف إذا كنا نعلم بأننا لن نستخدم أجهزتنا لفترة من الوقت عوضاً عن تركه ينفذ ببطء أثناء عدم استخدامه.

خاتمة

على الرغم من كل هذه النصائح والتدابير، فإن العمر الافتراضي لكي تعمل بطاريات الهاتف بشكل طبيعي هو عامان فقط، ومن ثم تبدأ البطارية في التدهور، حتى مع أفضل الممارسات. لذا، إذا احتجنا أحياناً إلى شحن هاتفنا ليلاً، فلا داع للهلع.

وعلينا تقبل أن البطاريات لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية، فاستخدام الهاتف سيؤدي إلى تدهور البطارية شئنا أو أبينا. ليس هناك أي طريقة لتفادي ذلك، والنصائح ما هي إلا لإبطاء هذا التدهور.

لذلك إذا كان لا بد من عملية الشحن ليلاً، فهذه بعض الأساسيات على سبيل الإيجاز:

يفضل استخدام شاحن بطيء.

فصل الشحن بمجرد الاستيقاظ.

استخدام شاحن وكابل شحن ذي جودة عالية، ويفضل أن يكون المرفق مع علبة الهاتف.

يفضل وضع الجهاز على سطح بارد ومستوٍ

إزالة غلاف الهاتف السميك قبل توصيله (الكفر).