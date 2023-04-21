تركي آل الشيخ يكشف عن جولة ترفيه غير مسبوقة في السعودية

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن جولة وصفها بـ “الهامة” سيقوم بها عدد من كبار نجوم المملكة والوطن العربي ويشاركهم عدد من الشباب السعودي.

وتحت عنوان “تغريدة مهمة”، كتب تركي آل الشيخ في تغريدة بموقع تويتر “جولة مهمة في كل مناطق المملكة غير مسبوقة تضم نجوم كبار من المملكة والوطن العربي وبمشاركة شباب سعودي موهوب في كل الفعاليات”.

تغريدة مهمة

جولة مهمة في كل مناطق المملكة غير مسبوقة تضم نجوم كبار من المملكة والوطن العربي وبمشاركة شباب سعودي موهوب في كل الفعاليات…في كل عرض مسرحي أو غنائي ستكون هناك فقرة للشباب السعودي أتمنى أن تستمعوا بالملف وأن يلاقي استحسانكم…تعرف على المسرحيات و الحفلات الغنائية… pic.twitter.com/u3AzCIPQSS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 20, 2023

وأضاف “في كل عرض مسرحي أو غنائي ستكون هناك فقرة للشباب السعودي أتمنى أن تستمعوا بالملف وأن يلاقي استحسانكم… تعرف على المسرحيات والحفلات الغنائية القادمة في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الأدائية وبرنامج جودة الحياة وروح السعودية”.

وأسست الهيئة العامة للترفيه، في مايو/أيار 2016، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتتولى مهمة تطوير وتنظيم قطاع الترفيه وتوفير خيارات ترفيهية نوعية وشاملة تثري تجربة الأفراد وترسم البهجة، وتحسن جودة الحياة، وتتماشى مع المعايير العالمية، وتلائم كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وتناسب مستويات الدخل المختلفة، إضافة إلى تواجدها في جميع مناطق المملكة.

ويعد تركي آل الشيخ أحد أكثر الشخصيات الحكومية شهرة في السعودية نظراً لنشاطه منقطع النظير وتفاعله عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر.