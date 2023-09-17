مويضي المطيري by مويضي المطيري

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تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم، موعد إعلان تفاصيل موسم الرياض بهويته الجديدة.


وقال آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: ترقبوا الليلة ١٢ منتصف الليل بتوقيت السعودية تفاصيل موسم الرياض بهويته الجديدة”.

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ويعد موسم الرياض، أحد المناسبات السعودية الكبرى التي تؤسس لإحداث مفاهيم جديدة في عالم الترفيه، وجعل الرياض الوجهة الأولى للباحثين عن التنوع الترفيهي العالمي على مستوى الفعاليات والمطاعم والفنادق وغيرها من عناصر الترفيه التي يستهدفها الباحثون عن المتعة واستكشاف الخيارات الترفيهية المستقبلية.



وتتنوع فعاليات “موسم الرياض” ما بين: فعاليات موسيقية ورياضية، وبرامج للألعاب، ومساحات للمشي والتسوق، وخيارات واسعة من المقاهي والمطاعم العالمية في مواقع متعددة تسهم في تنوع برامج الموسم وفعالياته الشاملة لمختلف الجوانب الترفيهية.

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