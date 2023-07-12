مويضي المطيري by مويضي المطيري

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تركي آل الشيخ يعلن انطلاقة موسم الرياض بـ”أكتوبر”المقبل

تستضيف مباراة ملاكمة لأشرس بطلي العالم

مويضي المطيري by مويضي المطيري
بمباراة ملاكمة لأشرس رجل

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، استضافة المملكة مباراة ملاكمة من العيار الثقيل في 28 أكتوبر المقبل، بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، تزامنًا مع افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ، في بيان عبر حسابه في تويتر، إن المباراة تهدف إلى معرفة «أشرس رجل على وجه الأرض»، وأنها ستُلعب وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للترفيه أن «مثل هذه المواجهة ستضع معيارًا جديدًا لمثل هذا الحدث والذي يحافظ على مكانته؛ كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، وبحسب ما نشرته “القبس” الكويتية، قال بطل الملاكمة تايسون فيوري: «بمجرد أن يرن الجرس، ستنهال اللكمات كالقنابل، من المفترض أن يكون هذا الرجل هو أقوى ملاكم في العالم، ولكن دعونا نرى كيف يتفاعل عندما يلكمه ملك الغجر»، حسب البيان الذي نشره تركي آل الشيخ.

في المقابل، قال فرانسيس أنجانو: «كنت أنتظر لقاء تايسون في الحلبة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كان حلمي دائمًا هو الملاكمة، وملاكمة الأفضل. بعد أن أصبحت بطل فنون القتال المختلطة للوزن الثقيل بجدارة، هذه هي فرصتي لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مكاني كأشرس رجل على وجه الأرض».

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