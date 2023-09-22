تركي آل الشيخ يرد على مصري اخترق صفحته

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على رسالة كتبها شاب مصري، بعدما اخترق صفحته على موقع ويكيبيديا باللغة الإنجليزية.

ونشر تركي آل الشيخ الرسالة عبر حسابه على فيسبوك، وقال إن هناك جهات حول العالم تعمل بشكل مستمر لنشر معلومات مغلوطة عنه، مضيفا: “يعتقدون أن هذا الشيء مؤثر أو ذا قيمة لدي”.

وتابع: “لا يعرفونني جيداً، أو أن فهمهم بطيء، هذا مثال، ومن المؤسف صغر سنه وبالتأكيد مغرر به”.

ونشر تركي آل الشيخ الرسالة التي كانت منشورة على صفحته باللغة الإنجليزية في موسوعة ويكيبيديا (والتي جرى تعديلها لاحقا)، وجاء فيها: “مرحبا، أنا محمد أحمد، المعروف على الإنترنت باسم Ben5218، طالب قانون مصري من الإسكندرية، اعتدت أن أقضي معظم يومي في العمل على ويكيبيديا من عام 2014 حتى أوائل عام 2020 عندما بدأت مرحلة جائحة COVID-19، مما أدى إلى تأجيل وتعليق معظم مسابقات كرة القدم (الموضوع الذي كنت أركز عليه بشكل أساسي)، وأجبرت على أخذ قسط من الراحة والتفكير في كل شيء لدي. خلال ذلك الوقت، فقدت الرغبة والشجاعة لمواصلة المساهمة ومساهماتي هنا الآن محدودة”.

وأضاف الشاب في الرسالة: “بصفتي مشجعا لكرة القدم ومتحمسا لها، أقوم بإنشاء أنماط أطقم كرة القدم للأندية المصرية، وتشكيلة صور لمباريات ونهائيات المسابقات الكبرى. في بعض الأحيان أقوم أيضا بتحميل الصور التي التقطتها وأنشرها في ويكيميديا”.

واختتم الشاب: “إذا كنت ترغب في الاتصال بي، فلا تتردد في التواصل معي على صفحة نقاشي، أو على Instagram الخاص بي”.