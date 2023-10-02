تركي آل الشيخ: مفاجأة أوروبية في موسم الرياض.. ونادي الهلال سيدفع 40 مليونا

تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن مفاجأة أوروبية في موسم الرياض، مع قرب انطلاقه في وقت لاحق الشهر الجاري.

كرويا، رد تركي آل الشيخ في مداخلة تلفزيونية على الادعاءات التي وجهت إليه من جماهير بعض الأندية، وعلاقته الحالية بالفرق السعودية، وكيف يفكر بشأن الساحرة المستديرة وموسم الرياض.

مفاجأة موسم الرياض

وخلال مداخلة مطولة مع الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج “أكشن مع وليد” الذي يذاع عبر قناة “MBC Action”، قال تركي آل الشيخ: “حصلنا على موافقة نادٍ أوروبي لوضع شعار موسم الرياض على قميصه، ولدينا بالفعل العديد من الفعاليات المتنوعة خلال الموسم”.

وأكد أنه لم يتوقع أي شخص أن يُشاهد نجوم مثل رونالدو ونيمار وبنزيما وغيرهم من المتواجدين بدوري روشن السعودي.

مداخلة معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر #أكشن_مع_وليد "كاملة" :

– إقالة جيسوس

– هبوط الأهلي

– تغريدة وعد تفرح

– ملعب الهلال

– احتفالية النصر#موسم_الرياض #BigTime



يعرض الآن مجاناً على شاهد

https://t.co/mQvTimfJCL — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 1, 2023

هل يتم تغيير ملعب نادي الهلال؟

وردا على انتقال الهلال لملعب “كينجدوم أرينا” الجديد، قال تركي آ الشيخ: “وقع عقدا لاستغلال الملعب 4 مواسم، حتى يتم تجهيز ملعبهم الجديد، والهلال سيبدأ الدفع المالي للملعب بداية من أغسطس المقبل”.

وأضاف: “فعاليات موسم الرياض تم جدولتها في 2024 لتتناسب مع استحقاقات الهلال في الملعب الجديد، وحصلنا على 40 مليون ريال من عقد الهلال لاستغلال الملعب”.

اتهامات جماهير الأهلي والهلال ضد تركي آل الشيخ

ورد آل الشيخ على الادعاءات التي وجهت له بأنه كان سببًا في إقالة البرتغالي جورج خيسوس من الهلال في 2019، رغم أن الفريق كان يتصدر الدوري قائلا: “من يفكر بهذه الطريقة لديه مشكلة، لكن أود أن أسأل هل يمكن أن أتدخل بإقالة خيسوس بعد شهرين من تركي لوزارة الرياضة؟ إذا كانت قوتي إلى هذه الدرجة فبرافو علي”.

وتابع آل الشيخ مشيرا إلى أنه لا يلوم من يُفكر بهذه الطريقة بسبب الحماس الرياضي، وأردف: “والدي الذي هو والدي حفظه الله في فترة من الفترات كان يتوقع أنني خلف إقالة خيسوس”.

وأردف رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلا: “ألم يشتر خيسوس أهم لاعب لدي في ألميريا في أول سنة بعد تركه للهلال ورحيله إلى بنفيكا؟ ووقع معي عقد الأكاديمية مع جمعيتي الخيرية؟ أنا أستغرب”.

جماهير الهلال السعودي – أرشيفية

وتم تعيين المستشار تركي آل الشيخ، رئيسا مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، (وزارة الرياضة حاليًّا)، بأمر ملكي في سبتمبر2017، واستمر في منصبه ثم حتى 27 ديسمبر 2018، حينما تم تعيينه رئيسا للهيئة العامة للترفيه السعودية.

كما دافع رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن نفسه فيما يخص الشائعات حول محاربته للأهلي بالذات، قائلا: “هل من المعقول أن أحارب الأهلي؟ تذكروا كيف أنهيت أزمة قضية العويس، هناك أعضاء شرف في الأهلي مشكلتهم فقط مع تركي آل الشيخ”.

كما تطرق كذلك للحديث عن نادي النصر، قائلًا: “واجبنا الاحتفال بالنصر بعد تحقيقه بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، النصر يملك بالفعل النجم الأكثر تأثيرًا في العالم، ولدينا طلبات من أندية عالمية لملاقاة النصر في كأس موسم الرياض”.

ورد على مجاملة خالد البلطان خلال مباراة الشباب وروما التي ستقام خلال موسم الرياض 2023 بقوله: “هو رجل عزيز ولكن ماذا سيقدم لي، ليست مجاملة ونحن نبحث عما يفيدنا في موسم الرياض”.

وختم تركي آل الشيخ مداخلته بقوله: “منفتحون لاستقبال عروض من الاتحاد، والأهلي، للمشاركة في موسم الرياض بجانب الهلال والنصر والشباب”.