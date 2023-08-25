ممثلة تركية تزيح جورجينا رودريغيز عن إعلان ماركة عطر سعودي

استبدلت إحدى شركات العطور السعودية الوجه الإعلاني لأحد منتجاتها العطرية بديلاً عن الوجه النسائي السابق الذي كانت تمثله جورجينا روديغيز شريكة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

حيث وقّعت الممثلة التركية هاندا أرتشيل عقداً مع علامة لافيرن السعودية للعطور، وهي نفس الماركة التي روّجت لها عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا روديغيز منذ أشهر قليلة، الأمر الذي أثار الجدل حول استبدالها بعد مدة زمنية قصيرة.

و بحسب موقع “تاجك” فقد اختارت ماركة لافيرن السعودية للعطور النجمة هاندا أرتشيل وجهاً إعلانيا لمستحضرات عطورها، كبديلة لعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، وذلك بعد أشهر قليلة من طرح الإعلان التجاري الشهير الذي تحدث فيه جورجينا باللغة العربية للترويج لعطر بلو لافيرن Blue Laverne، كما تم تسميته من قبل العملاء في ذلك الوقت بـ عطر جورجينا.

فيما يبدو أن سبب إنهاء العقد الإعلاني لـ “جورجينا” غير معروف، إلا أن استبدالها بالتركية هاندا، جعل الجماهير الأتراك سعداء لاختيار النجمة الجميلة هاندا كوجه إعلاني للعطر السعودي.

وتنوعت التعليقات مابين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، كلا ً حسب نجمته المفضلة والصدى الذي تحققه كل نجمة من هاتين المشهورتين في السوق السعودي، ومدى قدرة إحداهما على جعل السعوديين يقبلون على المنتج العطري أو حتى يلتفتون إليه حسب رصيد جماهيرية إحداهما، حيث لاقى الاختيار استحسان البعض، باعتبار هاندا أرتشيل أجمل من جورجينا حسب آرائهم.

والبعض الآخر رأى أن اختيار العلامة التجارية للتركية غير موفق، لأن جورجينا تمتلك شهرة عالمية وشعبية أكبر من هاندا بسبب ارتباطها باللاعب كريستيانو رونالدر خاصة في السعودية.