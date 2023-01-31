تركيبات هرمون الأمعاء الجديدة بديل لجراحة إنقاص الوزن لمرضى السكري الذين يعانون من السمنة المفرطة

نظرًا لأن السمنة تؤثر على ما يقرب من 650 مليون شخص بالغ في جميع أنحاء العالم، مما يشكل عاملاً رئيسيًا في معدلات مرض السكري العالمية، فإن العلاجات التي تؤدي إلى انخفاض كبير في الوزن قد تحسن النتائج للأشخاص المصابين بداء السكري وتلغي الحاجة إلى جراحة إنقاص الوزن (علاج السمنة) في المستقبل.

سلطت المناقشات في مؤتمر الطب الباطني في معرض الصحة العربي 2023 تزامناً مع إصدار الجمعية الأمريكية للسكري مؤخرًا إرشادات 2023 لإدارة مرض السكري التي توصي بفقدان وزن أكثر قوة (حتى 15٪ من وزن الجسم)، الضوء على استخدام عوامل ببتيد الأمعاء الجديدة وتأثيرها الكبير على كلٍ من إدارة نسبة السكر في الدم والوزن لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أن أعضاء اللجنة المختارين من أفضل مرافق الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مركز إمبريال كوليدج للسكري، وكليفلاند كلينك أبوظبي، والمستشفى الأمريكي بدبي، سلطوا الضوء على الدور التحويلي لمجموعات الببتيد المعوي الجديدة، وتحديداً مجموعات الببتيد 1 الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1) والجلوكوز هرمونات عديد الببتيد الأنسولين المعتمد على الأنسولين (GIP)، في مستقبل جراحة علاج البدانة.

وعلى سبيل المثال فإن GLP-1 هو عبارة عن ببتيد مشتق من المعالجة التفاضلية لمقدمة هرمون الجلوكاجون، ويتم إفرازه في الغالب عن طريق خلايا الغدد الصماء في ظهارة الأمعاء استجابةً لتناول الطعام.

وقال الدكتور صاف نقفي من مركز إمبريال كوليدج للسكري، أبو ظبي “عادةً ما تتضمن إدارة مرض السكري الأدوية غير المعدلة للأمراض مثل ميتفورمين، والتي لم تعالج المشكلة الأساسية وهي كيفية إدارة الوزن، ولم ندرك إلا مؤخرًا من خلال جراحة السمنة، أن هناك شيئًا آخر ليس فقط تقييد الطعام أو تبديل موضع الحشوية الداخلية هو الذي يؤدي المهمة”.

وأضاف “تؤدي جراحة السمنة إلى فقدان الوزن الإجمالي بنسبة تتراوح بين 15٪ و25٪، وتأثيرات فقدان الوزن لدى هؤلاء المرضى هائلة، حيث تتراجع آثار مرض السكري لديهم بسرعة حتى قبل أن يحدث فقدان الوزن. كنا نعلم أن هذا يحدث بسبب التغيرات في ببتيدات الأمعاء وتأثير تلك الببتيدات على الشعور بالشبع الذي يستمر بعد الأكل من جهة والوزن من جهة أخرى”.

الببتيدات المستخدمة لإدارة الوزن في الوقت الحاضر تشمل نظائر GLT-1، مع طرح حقن Liraglutide في السوق أولاً والذي يتم استخدامه لعلاج مرض السكري من النوع 2 عندما لا يؤدي النظام الغذائي وممارسة الرياضة وحدهما إلى التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم، ومع ذلك فإن الببتيدات الأحدث أكثر فاعلية بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 15٪ من وزن الجسم.

وأردف الدكتور نقفي قائلاً: على سبيل المثال، تُظهر المجموعة التناظرية الجديدة Tirzapetide – وهو دواء يُحقن تحت الجلد مرة واحدة أسبوعياً ينشط مستقبلات ببتيدات GLP-1 وGIP نتائج مذهلة.

ووفقًا للدكتور نقفي، فإن التحدي الآن هو تطوير الببتيدات التي لا تسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان، حيث أظهرت الدراسات أن مرضى السمنة الذين يعانون من زيادة في تركيبة الببتيدات بعد الجراحة لا يعانون من أعراض الغثيان.

وقال إن “الببتيدات الأحدث التي يتم تحضيرها حاليًا والتي تستخدم مزيجًا من الببتيدات المختلفة، مثل ببتيدات GLP و GIP لا تعمل على تطبيع الجلوكوز بسرعة كبيرة فحسب، بل تعطينا أيضًا فقدانًا للوزن أقرب إلى ما نراه في المرضى الذين يخضعون لجراحة السمنة”.

سيعقد ما مجموعه 9 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر خلال الأيام الأربعة لمعرض آراب هيلث 2023، حيث من المتوقع أن يستقبل 3200 مندوب وأكثر من 300 متحدث دولي، كما يعد الطب الباطني وطب الأطفال والتخدير وإدارة الألم إضافات جديدة لمؤتمرات هذا العام، كما تشمل المؤتمرات أيضاً تسليط الضوء على أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ وإدارة الجودة.