تركيا واليونان، وفيات في سيول عاصفة دانييل

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في مناطق متفرقة في اليونان وتركيا وتحولت شوارع جزيرة يونانية فجأة إلى ما يشبه الأنهار بعد أن ضربها إعصار دانييل، ولا تزال اليونان تحت تأثير الأحوال الجوية المتطرفة وسُجل سقوط قتيل على الأقل جرّاء الأمطار الغزيرة أمس.

وتجتاح العاصفة دانييل غرب ووسط اليونان منذ الإثنين، مما أطلق مئات الاستغاثات الهاتفية لخدمات الطوارئ لطلب شفط المياه وإنقاذ السياح العالقين في بعض الجزر التي غمرتها سيول أعقبت العاصفة دانييل وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس أرتوبيوس أمس لقناة Ert الرسمية: إن “عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة تتساقط الثلاثاء خصوصًا على فولوس، مركز منطقة ماغنيسيّا” في الوسط، حيث لقي رجل حتفه. وأضاف أن المعلومات الأولية تفيد بأن السيول جرفت الضحية، في حين فُقد راعٍ في قرية آيوس يورغوس في المنطقة نفسها.

سببت العاصفة دانيال، التي تجتاح اليونان منذ يوم الاثنين 4\9\2023، في انهيارات أرضية دمرت جسرا كما أسفرت عن انهيار أعمدة كهرباء وجرفت عشرات السيارات في المياه الموحلة، وذلك بعد أيام من اندلاع حريق في غابات بشمال البلاد أزهق أرواحا.

وقالت إدارة الإطفاء إنه تم انتشال جثة امرأة مسنة قرب حي في منطقة بيليون الجنوبية بوسط البلاد الأربعاء، مما يرفع عدد القتلى إلى اثنين جراء أحوال الطقس بالغة السوء.

وقالت إدارة الإطفاء لرويترز “عُثر على الجثة تحت كومة من الأشجار”، مضيفة أن عملية الإنقاذ مستمرة بحثا عن ثلاثة مفقودين.

كما تشهد مناطق في تركيا فيضانات غزيرة

Storm #Daniel is causing severe flooding in central Greece. #Volos #Βόλος #Ελλάδα



The situation could worsen too. The area of low pressure responsible could stall over the Mediterranean in the coming days, continuing the heavy rainfall over Greece. #medicane #greeceflooding pic.twitter.com/fQ7PmtXeQf — Zoom Earth (@zoom_earth) September 5, 2023