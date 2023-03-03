انتخابات الرئاسة في تركيا.. هل انهار تحالف المعارضة؟

قالت زعيمة الحزب الصالح القومي التركي المعارض ميرال أكشينار، الجمعة، إن تحالف المعارضة المؤلف من 6 أحزاب من بينها حزبها، لم يعد يعكس الإرادة الوطنية، مما قد يمهد لانسحاب حزبها من التحالف قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا المقررة في أيار/مايو المقبل.

وأوضحت أكشينار في مؤتمر صحفي، أن الأحزاب الخمسة الأخرى لم توافق على المرشحين اللذين طرحهما الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية في تركيا، وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة.

ودعت رئيسي البلديتين إلى الاضطلاع بواجبهما، في دعوة واضحة لهما إلى الترشح لخوض الانتخابات في تركيا.

وأضافت أن رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، كانا مرشحينا للفوز بفارق كبير أمام كليشدار أوغلو، لكن “مع الأسف، لم يؤخذ بهذا الرأي في اجتماع الطاولة السداسية”.

واتفقت الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف، على الدفع بكليشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض البارز، كمرشح مشترك لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 14 مايو.

إلا أن كليشدار أوغلو قلل من شأن الانقسام في الكتلة، التي تسعى لمنافسة أردوغان، رئيس تركيا منذ عام 2014 بعد سنوات من منصبه رئيسا للوزراء.