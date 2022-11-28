بنوك تركية تقدم قروضا بأقل فائدة في العالم..فما السبب؟

في إطار سعيها لتجنب أي أزمة في العملة التركية، والحفاظ على تسجيل نمو اقتصادي قوي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل، تُجبر الجهات الحكومية البنوك المقرضة على منح الأولوية في إعطاء القروض لشركات التصدير والشركات الصغيرة التي تمثل نحو ثلاثة أرباع سوق العمل، وذلك بأقل فائدة في العالم.

ارتفاع قيمة القروض المقومة بالليرة

ووفقا للبنك المركزي التركي فقد ارتفعت القروض الجديدة المقومة بالليرة المقدمة للشركات الصغيرة الحجم، بنحو 10 أضعاف على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بزيادة سبعة أضعاف للشركات الكبيرة، حيث سجلت مبلغًا قياسيًا قدره 35 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي القروض التجارية.

ماذا تفعل الشركات الكبيرة في تركيا للحصول على القروض؟

انتقاء شركات بعينها للحصول على الإقراض يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النمو المتوقع أن يصل إلى 5% خلال العام الجاري، وذلك لأن هناك شركات كبيرة تحتاج إلى القروض لشراء مستلزمات الإنتاج، لذلك تبذل هذه الشركات قصارى جهدها لتأمين قروض رخيصة، حتى بعد خفض أسعار الفائدة إلى 9% يوم الخميس الماضي.

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يقول “إرين غونول“، مدير مبيعات في شركة لتصنيع الأثاث في أنقرة، في تصريحات لبلومبيرغ: “المصدرون االذي يحتاجون مستلزمات استيراد قليلة هم فقط من يستطيعون الحصول على قروض، وهذه الفئة لا تشكل سوى حفنة قليلة من الناس”.

وأضاف أن شركته، شأنها شأن الكثيرين، لا تستهدف النمو لأن مثل هذه الخطوة ستتطلب منها الحصول على قروض باهظة التكلفة لاستيراد مواد خام أكثر، وهي خطوة مكلفة للغاية في ظل انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية.

وأمام هذه المشكلة، فأماما البنوك حلان؛

إما تقديم قروض رخيصة للعملاء ذوي الأولوية الكبيرة.

أو الإقراض بتكاليف أعلى للآخرين.

لكن الخيار الثاني يتطلب منهم شراء مبلغ كبير من الدين الحكومي لإيداعه في البنك المركزي.

ما أثر الإقراض الانتقائي على النمو الاقتصادي؟

قال الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول، هالوك بورومتشيك، إن هذه التدابير تشل النظام المصرفي، وقد تؤدي ندرة القروض إلى إضعاف النمو الاقتصادي.

ما هي تكلفة القروض التجارية في تركيا؟

انخفض متوسط تكلفة القروض التجارية من 30% في يوليو إلى نحو 16% الأسبوع الماضي، بعد أربع جولات من خفض أسعار الفائدة.

تثير اللوائح التنظيمية التي تثقل كاهل المقرضين بقدر كبير من الديون الحكومية منخفضة العائد موجة غضب عارمة بين المصرفيين

ما تأثير خفض الفائدة على الليرة التركية؟

في ظل رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، أصبح تأثير ذلك أكثر وضوحًا بعد بدء أنقرة تنفيذ لك منذ أغسطس الماضي، وكان الهدف من ذلك هو تجنب الانخفاض الحاد في الليرة الذي أعقب نمو القروض السريع المسجل خلال الفترات الماضية.

أردوغان يتعلم من الدرس

يقول “نيك ستادميلر“، مدير وحدة الأسواق الناشئة في “ميدلي غلوبال أدفايزر”، إن أردوغان تعلم من التجارب التي خاضها في عامي 2018 و2020″ عندما أدى ارتفاع القروض بشكل كبير إلى زيادة الواردات والتضخم وتسبب في النهاية في ضعف العملة.