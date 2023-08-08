تركيا تعيد التفكير باستراحة لصلاة يوم الجمعة

دعا مؤخرا رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، إلى تحريم البيع والشراء يوم الجمعة، وطالب اليوم بالتخلي عن استعمال “صباح الخير” للتحية قائلا إنها عادة جاهلية ويجب استبدالها بالسلام عليكم. جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر “

دعونا نساعد موظفينا وزملائنا الطلاب على أداء صلاة الجمعة ، والتي تعد من أهم الصلوات المفروضة ، فلنوفر الفرص ، فلنمنحهم فرصة. أنا أدعو أرباب العمل لدينا ، أنا أدعو لساعات العمل في أماكن العمل لدينا والمسؤولين لدينا ، فلنرتب برامج الدروس في مدارسنا حسب وقت صلاة الجمعة لطلابنا الذين يريدون أداء صلاة الجمعة والعاملين لدينا الذين تريد ان تصلي صلاة الجمعة.

ويشير تقرير في موقع الراي اليوم إلى أن خطبة الجمعة “المُوحّدة” تطرّقت بشَكلٍ لافت إلى ضرورة تعديل “ساعات العمل” في الأسواق والمدارس وفق توقيت صلاة الجمعة، بل ذهبت الخطبة التي أعدّتها رئاسة الشؤون الدينيّة برئاسة علي أرباش إلى وصف أموال التجار التي يكسبونها من عملهم يوم الجمعة أو بعد أذان الجمعة بأنها ليست حلالاً.

وتثير هذه المبادرات حفيظة المعارضة التركية وتؤجج مخاوفها من تراجع العلمانية في البلاد.

" رئيس وقف الديانه التركي يثير الجدل مجددا بحديثه ويصيب العلمانيين في تركيا بالجنون"

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" بعد حديثه عن تحريم البيع والشراء اثناء الجمعه

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" اليوم يصرح | أن كلمة صباح الخير عاده جاهليه

وانه يجب استبدالها بالسلام عليكم pic.twitter.com/Y7OvEmY7LE — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) August 8, 2023

Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz olan ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım, imkan hazırlayalım, fırsat verelim. İşverenlerimiz için sesleniyorum, iş yerlerimizdeki mesai saatlerini ve idarecilerimize sesleniyorum,… pic.twitter.com/vDdkO5fxXD — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 4, 2023